Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

Mika Vermeulen
Mika Vermeulen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Austria murdmaasuusataja Mika Vermeulen pole teda tabanud haigusest piisavalt kiirelt paranenud ega võistle peagi algaval Tour de Skil.

Seejuures eelmisel aastal lõpetas Vermeulen suusatuuri koguni üldarvestuse teise kohal, jäädes alla vaid norralasele Johannes Hösflot Kläbole. Paraku haigestus ta Davosi maailmakarikaetapi järel ja ehkki võistlustest on möödas juba enam kui nädal, pole tõbi veel päris taandunud.

"Kuigi Tour ei alga enne pühapäeva, siis ma ei soovi, et ajasurve juures liialt kiiresti vormi hakkan koguma ja liiga kiirelt taas intensiivselt trenni peaksin tegema," põhjendas ta. "Sest see võib mõjuda mu tervisele halvasti."

Tema siht on seatud juba veebruari, kui toimuvad Milano Cortina olümpiamängud. "Ma olen kogu aeg öelnud, et sel talvel on olümpiamängud minu peamine eesmärk ja kõik muud asjad allutan sellele eesmärgile," lisas austerlane.

"Sellegipoolest pole see otsus kaugeltki lihtne, kuna Tour on üks mu lemmikvõistlusi. Aga kui tervis pole olümpiahooajal sada protsenti korras, siis pole kompromissideks ruumi."

Tour de Ski algab 28. detsembril Toblachis sprindisõitudega ja kulmineerub 4. jaanuaril traditsioonilise Val di Fiemme lõputõusuga.

Toimetaja: Siim Boikov

