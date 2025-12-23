X!

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: @elizaveta_figurtennis/Instagram
Tennis

Euroopa tenniseliit ehk Tennis Europe nimetas aasta kõige paremaks kuni 14-aastaseks neiuks Elizaveta Anikina.

Teisipäeval avaldas organisatsioon erinevate vanuseklasside aasta parimad ja teiste seas pärjati aunimetusega ka Anikinat, kelle puhul märgiti, et ta hakkas tiitleid koguma juba jaanuaris ja kokku tuli neid hooaja peale kaheksa.

Üks tiitel tuli seejuures kuni 16-aastaste vanuseklassis, aga Anikina on sündinud 2012. aastal ehk ta on 13-aastane. Samuti märgiti ära tema tänavune pronksmedal Junior Mastersil.

Eestis nimetati Anikina mõistagi samuti parimaks tennisistiks kuni 14-aastaste tüdrukute seas.

Tennis Europe valis ülejäänud üksikmängu vanuseklasside parimateks kreeklase Rafael Pagonise (M-14), serblase Luka Ceramilaci (M-16) ja rumeenlanna Maria Popi (N-16).

Toimetaja: Siim Boikov

tenniseuudised

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

19.12

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

17.12

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

17.12

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

10.12

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

10.12

Sabalenka transsooliste kaasamist ei poolda: see ei ole naiste suhtes aus

07.12

Pikalt võistluspausilt naasnud Neel võttis turniirivõidu

05.12

Ingrid Neel ja tema paariline võitsid dramaatiliselt

05.12

Vene tennisistist saab Austria esireket

04.12

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

04.12

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

03.12

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

loetumad

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

22.12

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

08:34

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo