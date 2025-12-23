Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

Teisipäeval avaldas organisatsioon erinevate vanuseklasside aasta parimad ja teiste seas pärjati aunimetusega ka Anikinat, kelle puhul märgiti, et ta hakkas tiitleid koguma juba jaanuaris ja kokku tuli neid hooaja peale kaheksa.

Üks tiitel tuli seejuures kuni 16-aastaste vanuseklassis, aga Anikina on sündinud 2012. aastal ehk ta on 13-aastane. Samuti märgiti ära tema tänavune pronksmedal Junior Mastersil.

Eestis nimetati Anikina mõistagi samuti parimaks tennisistiks kuni 14-aastaste tüdrukute seas.

Tennis Europe valis ülejäänud üksikmängu vanuseklasside parimateks kreeklase Rafael Pagonise (M-14), serblase Luka Ceramilaci (M-16) ja rumeenlanna Maria Popi (N-16).