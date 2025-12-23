Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

Londonis jätkuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel tõmmatakse teisipäeval joon alla teisele ringile, kus on langenud konkurentsist kolm kümne kõrgema asetuse hulka kuulunud mängijat.

Oma viskevahendid pidi teiste seas pakkima 2021. aasta maailmameister Gerwyn Price, kes kaotas maailma edetabelis esimese saja lõppu kuuluvale hollandlasele Wesley Plaisierile kindlalt 0:3.

Praegu maailma edetabelis üheksandat kohta hoidev Price ei saanud üheski setis kordagi juhtima ja otsustavatel hetkedel oli hollandlane täpsem. Eelnevast kuuest MM-ist oli kõmri jõudnud viiel vähemalt veerandfinaali.

Samuti langesid konkurentsist inglane James Wade (PDC 7.), kes kaotas kaasmaalasele Ricky Evansile (PDC 43.) 2:3 ja inglane Chris Dobey (PDC 8.), kes jäi alla samuti kaasmaalasele Andrew Gildingile (PDC 34.) 1:3.

Küll aga on kaks esimest ringi läbinud ja 32 parema hulka jõudnud tiitlikaitsja ja maailma esinumber Luke Littler ning tunamullune maailmameister ja maailma teine number Luke Humphries.

Dartsi maailmameister selgub Londonis 3. jaanuaril.