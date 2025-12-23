X!

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

Teised alad
Gerwyn Price
Gerwyn Price Autor/allikas: SCANPIX / PA
Teised alad

Londonis jätkuvatel dartsi ehk nooleviske maailmameistrivõistlustel tõmmatakse teisipäeval joon alla teisele ringile, kus on langenud konkurentsist kolm kümne kõrgema asetuse hulka kuulunud mängijat.

Oma viskevahendid pidi teiste seas pakkima 2021. aasta maailmameister Gerwyn Price, kes kaotas maailma edetabelis esimese saja lõppu kuuluvale hollandlasele Wesley Plaisierile kindlalt 0:3.

Praegu maailma edetabelis üheksandat kohta hoidev Price ei saanud üheski setis kordagi juhtima ja otsustavatel hetkedel oli hollandlane täpsem. Eelnevast kuuest MM-ist oli kõmri jõudnud viiel vähemalt veerandfinaali.

Samuti langesid konkurentsist inglane James Wade (PDC 7.), kes kaotas kaasmaalasele Ricky Evansile (PDC 43.) 2:3 ja inglane Chris Dobey (PDC 8.), kes jäi alla samuti kaasmaalasele Andrew Gildingile (PDC 34.) 1:3.

Küll aga on kaks esimest ringi läbinud ja 32 parema hulka jõudnud tiitlikaitsja ja maailma esinumber Luke Littler ning tunamullune maailmameister ja maailma teine number Luke Humphries.

Dartsi maailmameister selgub Londonis 3. jaanuaril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

17:40

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

17:18

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

22.12

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

22.12

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

08:34

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

22.12

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

22.12

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo