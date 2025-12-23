Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

Laskesuusatamise MK-sari jätkub uuel aastal Saksamaa biatlonikeskuses Oberhofis, kus võisteldakse 8.-11. jaanuarini. Wierer eelistab aga sellele kõrgmäestikulaagrit Passo di Lavazes ja Vittozzi viibib Ridnaun-Val Ridannas.

Mõlemad itaallannad kuuluvad hetkel MK-sarja kümne parema hulka ja on korra ühe individuaalvõistluse ka võitnud. Wierer on saanud veel lisaks kaks kolmandat kohta.

Itaalia parim meeslaskesuusataja Tommaso Giacomel, kes hoiab MK-sarjas hetkel kolmandat positsiooni, peaks aga praeguste plaanide kohaselt Oberhofis startima.

Oberhofis on kavas sprint ja jälitussõit ning meeste ja naiste teatesõidud.