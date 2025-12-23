X!

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

Premium liiga
Luqman Gilmore
Luqman Gilmore Autor/allikas: Liisi Troska/Paide Linnameeskond
Premium liiga

Paide Linnameeskond teatas teisipäeval, et vahetult enne möödunud hooaja algust liitunud Luqman Gilmore'i ja klubi teed lähevad lahku.

29-aastane nigeerlane käis tänavu Paide eest väljakul 33 korda, lõi neli väravat ja jagas kaks väravasöötu. Premium liigas esindas ta Paidet 27 korda, Meistrite liigas neli korda ja Evald Tipneri karikavõistlustel kaks korda.

Klubi tõi ühismeedias eraldi esile, et Gilmore sai tänavu Levadia vastu kirja kaks tabamust, oktoobris lõi nigeerlane ühe värava ja andis võiduväravale ka söödu. Paide jäi Premium liigas neljandaks.

"Luqmanist kujunes lühikese ajaga ülioluline lüli väljaku keskosas – aasta üleselt oli tegu mängijaga, kelle tugev tööeetika, võitluslik meel ja positiivne hoiak pakkusid meeskonnale vajalikku kindlust ja tuge," kirjutas klubi.

Gilmore oli enne Paidesse siidrumist mänginud Armeenia, Läti ja Gruusia kõrgliigades.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

22.12

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

20.12

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

18.12

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

17.12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

15.12

Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

15.12

Levadia täiendas kaitseliini Eesti koondislasega

10.12

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

10.12

Frank Liivak jätkab Levadia ridades

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

08:34

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo