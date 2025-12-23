Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

Paide Linnameeskond teatas teisipäeval, et vahetult enne möödunud hooaja algust liitunud Luqman Gilmore'i ja klubi teed lähevad lahku.

29-aastane nigeerlane käis tänavu Paide eest väljakul 33 korda, lõi neli väravat ja jagas kaks väravasöötu. Premium liigas esindas ta Paidet 27 korda, Meistrite liigas neli korda ja Evald Tipneri karikavõistlustel kaks korda.

Klubi tõi ühismeedias eraldi esile, et Gilmore sai tänavu Levadia vastu kirja kaks tabamust, oktoobris lõi nigeerlane ühe värava ja andis võiduväravale ka söödu. Paide jäi Premium liigas neljandaks.

"Luqmanist kujunes lühikese ajaga ülioluline lüli väljaku keskosas – aasta üleselt oli tegu mängijaga, kelle tugev tööeetika, võitluslik meel ja positiivne hoiak pakkusid meeskonnale vajalikku kindlust ja tuge," kirjutas klubi.

Gilmore oli enne Paidesse siidrumist mänginud Armeenia, Läti ja Gruusia kõrgliigades.