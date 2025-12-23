X!

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

Jäähoki
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL peeti öösel vastu teisipäeva neli kohtumist, äsja oma kaotusteseeria lõpetanud Tampa Bay Lightning teenis oma teise võidu järjest.

Öösel vastu pühapäeva kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud ja Carolina Hurricanesi vastu kolmeväravalisest august välja kaevanud Lightning alustas esmaspäeva öösel kodujääl St. Louis Bluesi vastu hästi, visates esimese kümne minutiga kaks väravat.

Blues jõudis teisel kolmandikul taas tabamuse kaugusele, aga poolteist minutit hiljem taastas Tampa Bay kaheväravalise edu ning lisas otsustava kolmandiku alguses veel ühe tabamuse, vormistades sellega 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) võidu.

"Kui nüüd mõelda, siis viis kolmandiku tagasi oli Carolina vastu null-kolm kaotusseisus, viis kolmandikku hiljem on meil tabelis neli punkti," sõnas Tampa Bay peatreener Jon Cooper. "See oli meie jaoks suur võit, eriti jõulupausile minnes. Jube kehv on minna pausile kaotuse pealt."

Tampa väravad viskasid kanadalased Darren Raddysh ja Anthony Cirelli, rootslane Pontus Holmberg ja taanlane Oliver Bjorkstrand. Raddysh lisas ka kaks väravasöötu. St. Louise eest tegi skoori ameeriklane Justin Faulk.

Tulemused:
Philadelphia - Vancouver 5:2
LA Kings - Columbus 1:3
Anaheim - Seattle 1:3

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

22.12

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

21.12

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

21.12

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

20.12

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

19.12

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

18.12

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

18.12

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

17.12

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

16.12

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16.12

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

16.12

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:59

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo