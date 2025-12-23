Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

Jäähokiliigas NHL peeti öösel vastu teisipäeva neli kohtumist, äsja oma kaotusteseeria lõpetanud Tampa Bay Lightning teenis oma teise võidu järjest.

Öösel vastu pühapäeva kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud ja Carolina Hurricanesi vastu kolmeväravalisest august välja kaevanud Lightning alustas esmaspäeva öösel kodujääl St. Louis Bluesi vastu hästi, visates esimese kümne minutiga kaks väravat.

Blues jõudis teisel kolmandikul taas tabamuse kaugusele, aga poolteist minutit hiljem taastas Tampa Bay kaheväravalise edu ning lisas otsustava kolmandiku alguses veel ühe tabamuse, vormistades sellega 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) võidu.

"Kui nüüd mõelda, siis viis kolmandiku tagasi oli Carolina vastu null-kolm kaotusseisus, viis kolmandikku hiljem on meil tabelis neli punkti," sõnas Tampa Bay peatreener Jon Cooper. "See oli meie jaoks suur võit, eriti jõulupausile minnes. Jube kehv on minna pausile kaotuse pealt."

Tampa väravad viskasid kanadalased Darren Raddysh ja Anthony Cirelli, rootslane Pontus Holmberg ja taanlane Oliver Bjorkstrand. Raddysh lisas ka kaks väravasöötu. St. Louise eest tegi skoori ameeriklane Justin Faulk.

Tulemused:

Philadelphia - Vancouver 5:2

LA Kings - Columbus 1:3

Anaheim - Seattle 1:3