Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

Hiljuti kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud Warriors võõrustas Magicut, kuid kohtumine algas väga tasavägiselt ja kolmandal veerandil oli Golden State veel viiepunktilises augus.

Mäng oli keeruline ning pinged olid selgelt üleval, kaheksa minutit enne kolmanda vaatuse lõppu läksid Warriorsi kaitsespetsialist Draymond Green ja peatreener Steve Kerr niivõrd tuliselt vaidlema, et Green lahkus pingilt ja läks riietusruumi tagasi. Golden State läks otsustavale veerandile vastu 89:83 eduga, misjärel läksid osad mängijad tiimikaaslasega rääkima ning Green naasis pingile, aga ei võtnud soojendusdressi seljast.

Dramaatiline, aga toimis: Warriors skooris kolmanda veerandi lõpus viis vastuseta punkti ning lisas neljandal veerandil veel kümme, saavutades ühel hetkel lausa 24-punktilise edu. Lõpusireeni kõlades oli tablool kodumeeskonna 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14) edu.

Draymond gets sent to the lockers after heated debate w coach Kerr pic.twitter.com/hJ2KRuzawX — clipside (@shubhydoo) December 23, 2025

"Me rääkisime asju selgeks. Ta tegi otsuse riietusruumi jahtuma minna. Midagi enamat ma ei ütle, see oli privaatne vestlus," sõnas peatreener Kerr. "Me vajame Draymondit, ta on meister. Me oleme pikalt koos olnud. Kahju, et see juhtus, aga juhtus."

Green mängis pea 18 minutit ning kogus üheksa punkti, seitse lauapalli ja kaks korvisöötu. Mitmekülgsele mängustiilile on ta olnud Warriorsi dünastia ajal ka meeskonna emotsionaalseks liidriks. "Pinged jõudsid sellisse punkti, kus pidasin targemaks ära minna. Olukord poleks paremaks läinud, targim otsus oli lahkuda," ütles Green.

Üleplatsimeheks kerkis ei keegi muu kui Stephen Curry, kes lõpetas 26 punktiga. Jimmy Butler lisas omalt poolt 21 punkti, Moses Moody skooris 20 silma. Orlando resultatiivseim oli Paolo Banchero, kes kogus 21 punkti ja 12 lauapalli, aga jäi kolmikduublist kolme söödu kaugusele.

Warriors on võitnud tänavu 15 mängu ja kaotanud sama palju, läänekonverentsis ollakse kaheksandal kohal.

20-aastane Charlotte Hornetsi mees Kon Knueppel jõudis oma karjääris ümmarguse tähiseni, kui ta tabas oma lühikese karjääri 100. kaugviske. Sellega sai ta omale rekordi kui kõige kiiremini selle verstapostini jõudnud mängija. Knueppel käis platsil 29. korda, varasemalt kuulus rekord soomlasele Lauri Markkanenile, kes tegi seda 41 mänguga.

Hornets pidi ikkagi võõrsil Cleveland Cavaliersi 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37) tunnistama, Donovan Mitchell viskas võitjate eest 30 punkti ja Darius Garland lisas omalt poolt 27 silma ja kümme resultatiivset söötu.

Charlotte jätkab üheksa võidu ja 20 kaotusega idas 12. real, Cavaliers on 16 võidu ja 14 kaotusega seitsmes.

Nagu ikka, pakub NBA jõuludeks suurepäraseid mänge: öösel vastu kolmapäeva, 24. detsembrit peetakse 14 kohtumist. 25. detsembril kell 19 hakkab traditsiooniline mängupäev, mille esimese kohtumises lähevad New Yorgi Madison Square Gardenis vastamisi Knicks ja Cavaliers.

Pärast seda võõrustab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder vingelt arenenud San Antonio Spursi, seejärel kohtuvad Warriors ja Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers ja Houston Rockets ning öösel kell 5.30 võõrustab Denver Nuggets Minnesota Timberwolvesi.

Tulemused:

Boston - Indiana 103:95

New Orleans - Dallas 119:113

Denver - Utah 135:112

Oklahoma City - Memphis 119:103

Portland - Detroit 102:110

Golden State Warriors - Orlando Magic 120:97