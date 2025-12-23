Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

24-aastane Siao Him Fa tuli 2023. ja 2024. aastal üksiksõidus Euroopa meistriks ning pälvis 2024. aastal Montrealis toimunud MM-il kolmanda koha, aga ei suutnud aasta alguses Tallinnas Euroopa meistritiitlit kaitsta ning pälvis kolmanda koha.

Prantslane oleks jaanuaris kuuendat korda Euroopa meistrivõistlustel osalenud, kuid esmaspäeva õhtul selgus, et prantslane on rahvusvahelise uisuliidu (ISU) nimekirjas kolmandaks varuvõistlejaks tõstetud. Tema koha EM-il sai omale kaasmaalane Francois Pitot.

24-aastane prantslane pole otsust ise kommenteerinud. Eelmisel nädalal võistles Siao Him Fa veel kodustel meistrivõistlustel, aga jäi Kevin Aymoze järel teiseks.

Sheffieldi EM saab alguse 14. jaanuaril, Eestit esindavad valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina, Kristina Lisovskaja, Nataly Langerbaur ning meeste seas vennad Selevkod.