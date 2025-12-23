X!

KUULA TÄNA | Jõulueelses "Võimlas" vaadatakse taliolümpia poole

Jõulueelne "Võimla" toob jõulukingitusena stuudiosse külalise kaugelt, pika pausi järel liitub Johannes Vedru ja Juhan Kilumetsaga Alvar Tiisler. Saade algab Vikerraadios kell 10.05.

Laias Euroopas spordiasju ajava mehega võetakse luubi alla lähenev Milano Cortina taliolümpia. Kuidas lähevad olümpiaettevalmistused ja millises seisus on Eesti koondise sportlased?

Juttu tuleb veel võrkpalli karikafinaalidest ja korvpallist meil ja ookeani taga.

Kuulajatelt küsiti, milliseks peavad nemad Eesti koondise võimalust võita olümpialt medal.

Alvar Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets kogunevad "Võimlas" teisipäeval kell 10.05.

Toimetaja: ERR Sport

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

