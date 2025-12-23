KUULA TÄNA | Jõulueelses "Võimlas" vaadatakse taliolümpia poole

Alvar Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets kogunevad "Võimlas" teisipäeval kell 10.05.

Juttu tuleb veel võrkpalli karikafinaalidest ja korvpallist meil ja ookeani taga.

Laias Euroopas spordiasju ajava mehega võetakse luubi alla lähenev Milano Cortina taliolümpia. Kuidas lähevad olümpiaettevalmistused ja millises seisus on Eesti koondise sportlased?

Jõulueelne "Võimla" toob jõulukingitusena stuudiosse külalise kaugelt, pika pausi järel liitub Johannes Vedru ja Juhan Kilumetsaga Alvar Tiisler. Saade algab Vikerraadios kell 10.05.

