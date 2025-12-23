X!

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole

{{1766469900000 | amCalendar}}
Foto: Laura Raudnagel/ERR
Jõulueelne "Võimla" tõi jõulukingitusena stuudiosse külalise kaugelt, pika pausi järel liitus Johannes Vedru ja Juhan Kilumetsaga Alvar Tiisler.

Laias Euroopas spordiasju ajava mehega võeti luubi alla lähenev Milano Cortina taliolümpia. Kuidas lähevad olümpiaettevalmistused ja millises seisus on Eesti koondise sportlased?

Juttu oli veel võrkpalli karikafinaalidest ja korvpallist meil ja ookeani taga.

Kuulajatelt küsiti, milliseks peavad nemad Eesti koondise võimalust võita olümpialt medal.

Toimetaja: ERR Sport

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

