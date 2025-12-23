KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole

Jõulueelne "Võimla" tõi jõulukingitusena stuudiosse külalise kaugelt, pika pausi järel liitus Johannes Vedru ja Juhan Kilumetsaga Alvar Tiisler.

Laias Euroopas spordiasju ajava mehega võeti luubi alla lähenev Milano Cortina taliolümpia. Kuidas lähevad olümpiaettevalmistused ja millises seisus on Eesti koondise sportlased?

Juttu oli veel võrkpalli karikafinaalidest ja korvpallist meil ja ookeani taga.

Kuulajatelt küsiti, milliseks peavad nemad Eesti koondise võimalust võita olümpialt medal.