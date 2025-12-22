Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

Timo Tammemaa ning Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas teenis Jaapanis keisri karikavõistlustel hõbeda, kui finaalis jääd 0:3 (23:25, 22:25, 23:25) alla Nagoya Wolfdogsile. Poolfinaalis saadi 3:2 (24:26, 23:25, 26:24, 25:20, 15:11) jagu Tokyo Great Bearsist. Mängude statistika pole saadaval.

Alex Saaremaa ja Chaumont said Prantsusmaa meistriliigas 3:2 (25:15, 26:28, 25:23, 26:28, 15:13) võidu Toulouse´i üle, Saaremaa mängis osaliselt ja tõi 1 punkti (-1). Robert Viiber ja Narbonne jäid aga 2:3 ( 25:23, 30:32, 15:25, 25:20, 18:20) alla St-Nazare´ile, Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka 4 punkti (+0). Tabelis on Narbonne 13 punktiga 10. ja Chaumont 12 punktiga 12. kohal. Ardo Kreegi koduklubi Saint-Quentin jäi esiliigas 1:3 (18:25, 25:20, 18:25, 20:25) alla Cambraile, Kreegilt 6 punkti (+2). Tabelis ollakse 20 punktiga neljandad. Prantsusmaal peeti ka karikavõistluste veerandfinaale ja omavahel kohtusid Chaumont ning Saint-Quentin ja 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:14, 15:12) jäi peale Chaumont, pääsedes seega poolfinaali. Statistika pole saadaval.

Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik pidid Poola kõrgliigas vastu võtma 0:3 (11:25, 14:25, 19:25) kaotuse Budowlani Lodzilt, Laak tõi oma naiskonna parimana 9 punkti (+7). Tabelis on Bielsko-Biala 20 punktiga viiendal kohal.

Šveitsis pidid Joosep Kurik ja Genfi Chenois tunnistama Schönenwerdi Volley 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 25:20) paremust. Kurik tõi 3 punkti (-4). Tabelis on Genf 21 punktiga neljas.

Kuveidis said Oliver Venno ja tema tööandjaks olev Kuwait SC esmalt 3:2 (25:23, 21:25, 21:25, 25:20, 15:11) jagu Qadsiast, Venno tõi 26 punkti (+19). Seejärel alistati 3:0 (25:19, 25:16, 25:16) Shababi meeskond, Vennolt 10 punkti (+9).

Kadi Kullerkann ja Besiktas said Türgi kõrgliigas kirja 2:3 (18:25, 25:15, 25:15, 21:25, 14:16) kaotuse Aydinilt. Eestlanna vähese mänguajaga skoori ei avanud. Seejärel alistati 3:2 (16:25, 27:25, 19:25, 25:22, 15:7) Kuzeyboru, Kullerkann tõi osalise mänguajaga 3 punkti (+3). Tabelis on Besiktas 14 punktiga üheksas.

Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti said Slovakkias Uniza Žilina ridades kaks võitu. Esmalt alistati 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) Prešov, Kask tõi 14 punkti (+12) ja Cicetti lisas 9 punkti (+2). Seejärel saadi 3:0 (25:18, 29:27, 25:22) jagu ka Nitrast, Kaselt 5 (+3) ja Cicettilt 10 punkti (+6). Tabelis ollakse 26 punktiga kolmandal kohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto lõppenud nädalal 3:0 (25:17, 29:27, 25:22) võidu Taranto üle. Allik panustas 8 punkti (-1). Liigas ollakse 24 punktiga neljandad.

Soome meistriliigas jäi Marily Lassi tööandja LiigaPloki 1:3 (17:25, 25:22, 29:31, 21:25) alla JymyVolleyle. Lass sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Tabelis on LiigaPloki 10 punktiga viimasel real.

Rumeenias peeti kahe vooru kohtumised. Silver Maar ja Bukaresti Rapid alistasid 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) Craiova, Maari vastuvõtt oli 78%. Teises mängus tuli tunnistada Bukaresti Stiinta 3:2 (19:25, 25:27, 35:33, 25:18, 15:13) paremust, Maari vastuvõtt oli 67%. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau pidas ühe kohtumise ja sai 3:0 (25:13, 25:15, 25:22) võidu Bukaresti CSMi üle, Teppanilt ühe geimiga 6 silma (+5), Hurt lisas samuti osalise mänguajaga 8 punkti (+7).

Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada sai 3:0 (25:21, 26:24, 25:17) võidu Unirea Dej üle, Lõhmuselt osalise mänguajaga 3 punkti (-1), Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Teises mängus alistati 3:0 (25:14, 25:20, 27:25) Bukaresti CSM, Lõhmus skoori ei avanud, Vankerilt lisaks sidemängija tööle ka 1 punkt (+0). Tabelis on Zalau 26 punktiga esimene, Galati 25 punktiga teine ja Rapid 14 punktuga kuues.

Austrias sai Jan Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen 2:3 (25:16, 25:19, 21:25, 23:25, 9:15) kaotuse Zadruga Aich/Dobilt, Üprus tõi osalise mänguajaga 2 punkti (+2). Tabelis ollakse 23 punktiga kolmandal real.

Aserbaidžaani meistriliigas kohtusid omavahel Kevin Saare tööandja Ordu ja Markkus Keele koduklubi FHN-Xilasedici VK. Protokolli läks kirja tehniline 3:0 võit Ordule, sest Keele koduklubi rikkus mängijate kasutamise reegleid.

Portugalis pidas Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting kaks kohtumist. Esmalt saadi 3:1 (25:17, 19:25, 25:12, 25:20) jagu Espinhost, Aru ei mänginud. Seejärel saadi 3:0 (25:20, 30:28, 25:19) võit Leixoese vastu, Aru taas kaasa ei teinud. Tabelis on Sporting 34 punktiga esikohal.