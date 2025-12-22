Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda
Välismaal mängivate Eesti võrkpallurite möödunud nädala silmapaistvaim saavutus tuleb Jaapanist, kus Timo Tammemaa ja Märt Tammearu mängisid karikavõistluste finaalis.
Timo Tammemaa ning Märt Tammearu koduklubi Hokkaido Voreas teenis Jaapanis keisri karikavõistlustel hõbeda, kui finaalis jääd 0:3 (23:25, 22:25, 23:25) alla Nagoya Wolfdogsile. Poolfinaalis saadi 3:2 (24:26, 23:25, 26:24, 25:20, 15:11) jagu Tokyo Great Bearsist. Mängude statistika pole saadaval.
Alex Saaremaa ja Chaumont said Prantsusmaa meistriliigas 3:2 (25:15, 26:28, 25:23, 26:28, 15:13) võidu Toulouse´i üle, Saaremaa mängis osaliselt ja tõi 1 punkti (-1). Robert Viiber ja Narbonne jäid aga 2:3 ( 25:23, 30:32, 15:25, 25:20, 18:20) alla St-Nazare´ile, Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka 4 punkti (+0). Tabelis on Narbonne 13 punktiga 10. ja Chaumont 12 punktiga 12. kohal. Ardo Kreegi koduklubi Saint-Quentin jäi esiliigas 1:3 (18:25, 25:20, 18:25, 20:25) alla Cambraile, Kreegilt 6 punkti (+2). Tabelis ollakse 20 punktiga neljandad. Prantsusmaal peeti ka karikavõistluste veerandfinaale ja omavahel kohtusid Chaumont ning Saint-Quentin ja 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:14, 15:12) jäi peale Chaumont, pääsedes seega poolfinaali. Statistika pole saadaval.
Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik pidid Poola kõrgliigas vastu võtma 0:3 (11:25, 14:25, 19:25) kaotuse Budowlani Lodzilt, Laak tõi oma naiskonna parimana 9 punkti (+7). Tabelis on Bielsko-Biala 20 punktiga viiendal kohal.
Šveitsis pidid Joosep Kurik ja Genfi Chenois tunnistama Schönenwerdi Volley 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 25:20) paremust. Kurik tõi 3 punkti (-4). Tabelis on Genf 21 punktiga neljas.
Kuveidis said Oliver Venno ja tema tööandjaks olev Kuwait SC esmalt 3:2 (25:23, 21:25, 21:25, 25:20, 15:11) jagu Qadsiast, Venno tõi 26 punkti (+19). Seejärel alistati 3:0 (25:19, 25:16, 25:16) Shababi meeskond, Vennolt 10 punkti (+9).
Kadi Kullerkann ja Besiktas said Türgi kõrgliigas kirja 2:3 (18:25, 25:15, 25:15, 21:25, 14:16) kaotuse Aydinilt. Eestlanna vähese mänguajaga skoori ei avanud. Seejärel alistati 3:2 (16:25, 27:25, 19:25, 25:22, 15:7) Kuzeyboru, Kullerkann tõi osalise mänguajaga 3 punkti (+3). Tabelis on Besiktas 14 punktiga üheksas.
Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti said Slovakkias Uniza Žilina ridades kaks võitu. Esmalt alistati 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) Prešov, Kask tõi 14 punkti (+12) ja Cicetti lisas 9 punkti (+2). Seejärel saadi 3:0 (25:18, 29:27, 25:22) jagu ka Nitrast, Kaselt 5 (+3) ja Cicettilt 10 punkti (+6). Tabelis ollakse 26 punktiga kolmandal kohal.
Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Abba Pineto lõppenud nädalal 3:0 (25:17, 29:27, 25:22) võidu Taranto üle. Allik panustas 8 punkti (-1). Liigas ollakse 24 punktiga neljandad.
Soome meistriliigas jäi Marily Lassi tööandja LiigaPloki 1:3 (17:25, 25:22, 29:31, 21:25) alla JymyVolleyle. Lass sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Tabelis on LiigaPloki 10 punktiga viimasel real.
Rumeenias peeti kahe vooru kohtumised. Silver Maar ja Bukaresti Rapid alistasid 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) Craiova, Maari vastuvõtt oli 78%. Teises mängus tuli tunnistada Bukaresti Stiinta 3:2 (19:25, 25:27, 35:33, 25:18, 15:13) paremust, Maari vastuvõtt oli 67%. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau pidas ühe kohtumise ja sai 3:0 (25:13, 25:15, 25:22) võidu Bukaresti CSMi üle, Teppanilt ühe geimiga 6 silma (+5), Hurt lisas samuti osalise mänguajaga 8 punkti (+7).
Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada sai 3:0 (25:21, 26:24, 25:17) võidu Unirea Dej üle, Lõhmuselt osalise mänguajaga 3 punkti (-1), Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Teises mängus alistati 3:0 (25:14, 25:20, 27:25) Bukaresti CSM, Lõhmus skoori ei avanud, Vankerilt lisaks sidemängija tööle ka 1 punkt (+0). Tabelis on Zalau 26 punktiga esimene, Galati 25 punktiga teine ja Rapid 14 punktuga kuues.
Austrias sai Jan Markus Üpruse tööandja Waldvierteli Union Raiffeisen 2:3 (25:16, 25:19, 21:25, 23:25, 9:15) kaotuse Zadruga Aich/Dobilt, Üprus tõi osalise mänguajaga 2 punkti (+2). Tabelis ollakse 23 punktiga kolmandal real.
Aserbaidžaani meistriliigas kohtusid omavahel Kevin Saare tööandja Ordu ja Markkus Keele koduklubi FHN-Xilasedici VK. Protokolli läks kirja tehniline 3:0 võit Ordule, sest Keele koduklubi rikkus mängijate kasutamise reegleid.
Portugalis pidas Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting kaks kohtumist. Esmalt saadi 3:1 (25:17, 19:25, 25:12, 25:20) jagu Espinhost, Aru ei mänginud. Seejärel saadi 3:0 (25:20, 30:28, 25:19) võit Leixoese vastu, Aru taas kaasa ei teinud. Tabelis on Sporting 34 punktiga esikohal.
Toimetaja: Anders Nõmm