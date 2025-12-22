X!

Jalgpalligalal anti üle kuld- ja hõbemärgid

Jalgpall
Anne Rei pälvis jalgpalliliidu kuldmärgi
Anne Rei pälvis jalgpalliliidu kuldmärgi Autor/allikas: Liisi Troska / jalgpall.ee
Jalgpall

21. detsembril Estonia kontserdisaalis toimunud pidulikul Jalgpalligalal andis Eesti Jalgpalli Liit (EJL) üle kuld- ja hõbemärgid, millega tunnustakse inimeste erakordset panust jalgpalli.

Jalgpalliliidu kuldmärgi pälvis Anne Rei, kes on Eesti jalgpallis töötanud 32 aastat. Neist 13 aastat on ta olnud EJL-i peasekretär ning sellesse perioodi jäävad mitmed õnnestumised, näiteks UEFA Superkarikafinaali korraldamine Tallinnas, A. Le Coq Arena lõpuni ehitamine, jalgpalli harrastajate arvu kasv rohkem kui 60 protsenti, alaliidu eelarve enam kui kahekordistamine, tüdrukute U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldamine Eestis ja suuremahulise klubide toetusprogrammi käivitamine. Rei on ka esimene eestlane, kes juhib UEFA komisjoni.

Hõbemärgi said Peeter Lelov, Priit Penu, Ainar Leppänen, Janno Kivisild, Vitali Kobašov, Boriss Dugan, Ants Juhvelt ja Henri Anier.

Hiljuti 75. sünnipäeva tähistanud Peeter Lelov on endine jalgpallur ja pikaajaline noortetreener, Eesti jalgpallikultuuri hoidja nõukogude okupatsiooni ajal ja eestimeelse Pärnu KEKi meeskonna eestvedaja.

FC Kuressaare president Priit Penu oli aastatel 2004-2025 EJL-i juhatuse liige.Tänavu pälvis teadlane ka Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Ainar Leppänen oli EJL-i asepresident aastatel 2009–2025, EJL-i peasekretär aastatel 1994–1997 ning FC Flora tegevjuht aastatel 1997–1999. Leppänen on olnud UEFA juriidilise komitee liige ja UEFA delegaat (sh 2012. aasta EM-finaalturniir ja 2017. aasta UEFA Euroopa liiga finaalil).

Janno Kivisild oli Eesti meeste koondise abitreener aastatel 1999–2005 ja 2007–2019 (kokku üle 200 ametliku mängu), Kasahstani meeste koondise ja FC Astana abitreener aastatel 2006–2007, FC Flora peatreener aastatel 2004–2005 ja EJL-i tehniline direktor aastatel 2013–2025. FC Flora abitreenerina tuli ta Eesti meistriks aastatel 2001, 2002, 2010, 2011, lisaks on ta aastast 2006 ka Kasahstani meister.

Tänavu 60. sünnipäeva tähistanud Vitali Kobašov on FC Puuma president ja treener, kelle käe alt on tippjalgpalli jõudnud teiste seas Vladimir Voskoboinikov, Ilja Antonov, Tihhon Šišov ja Nikita Baranov.

Tänavu 65. sünnipäeva tähistanud Lasnamäe FC Ajaxi asutaja, president ja treener Boriss Dugan on Ajaxi eestvedaja olnud üle 30 aasta. Muuhulgas hoiab ta Eesti kõrgliiga vanima mängija rekordit, kui 2011. aastal esindas ta Ajaxit 51 aasta ja 153 päeva vanusena.

Tänavu 80. sünnipäeva tähistanud Ants Juhvelt töötas aastatel 2002–2008 FC TVMK tegevjuhina ja aastatel 2009–2015 Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli juhina. Praeguseni on Juhvelt EJL-i rannajalgpalli, saalijalgpalli, harrastusjalgpalli ning litsentsiasjade apellatsioonikomisjoni liige, samuti Eesti meistrivõistluste kohtunike vaatleja ja inspektor. Kokku on Juhvelt jalgpallis tegev olnud ligi 25 aastat.

Henri Anieril täitus tänavu 22. märtsil 100 mängu meeste koondises. Debüüdi tegi Anier 2011. aastal Tšiili vastu, esimese värava lõi 2012. aastal Omaani võrku. Praeguseks on mehel rahvusesinduse särgis kirjas 104 mängu ja 23 väravat, mis teeb temast ajaloo paremuselt neljanda väravaküti.

Toimetaja: Anders Nõmm

