Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

Penguins alistas pühapäeval kodujääl Montreal Canadiensi 4:3, Crosby viskas võidumängus ühe värava ning andis resultatiivse söödu.

Tulemusliku sööduga jõudis Crosby oma 21. hooajal 1724 punktini (645 väravat, 1079 söötu) ning möödus juba 1989. aastast Penguinsi resultatiivsustabelis esikohta hoidnud Mario Lemieux'st (690 väravat, 1033 söötu). NHL-i koondtabelis kerkis Crosby nüüd kaheksandale kohale.

"Tunnen, et hokijumalad on mul viimastes mängudes lasknud selle rekordi nimel kõvasti vaeva näha," sõnas Crosby võidu järel riietusruumis. "See on väga eriline saavutus - ühest küljest üritad mängule keskenduda, aga ühtlasi seda hetke nautida. Mõnikord on see balanss raske, eriti vanemaks saades, sest vaatad asju teise nurga alt."

"Oli väga eriline näha, kuidas publik jäi vaikseks, kui Mario videotervitus suurele ekraanile ilmus," jätkas Crosby. "See annab päris hästi edasi, milline tema mõju sellele võistkonnale on olnud. Tema mänge vaadates ei tundunud, nagu ta oleks teistega samas liigas. Tema ja Wayne Gretzky on omal moel suuremad kui jäähoki," sõnas ajaloo resultatiivseim pingviin.

Olümpiavõitja Lemieux mängis Penguinsi eest kõigepealt aastatel 1984-1997 ja seljatas selle aja jooksul ka Hodgkini tõve; kohe pärast karjääri lõpetamist nimetati ta hoki kuulsuste halli. Penguins kuulutas 1998. aastal välja pankroti ning Kanada hokitähest sai seejärel võistkonna omanik ja tegevjuht. Unikaalse käiguna naasis ta 2000. aastal ka tegevmängijana ning esindas Penguinsi mitmel rindel kuni 2006. aastani, kui astus lõplikult jäält kontorisse.