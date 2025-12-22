Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

36-aastane serblane asus esmakordselt Eestis tööle juba 2022. aastal, kui temast sai FCI Levadia duubelmeeskonna juhendaja, kirjutab Soccernet.ee.

Sama aasta suvel edutati Stojkovic pärast eurosarja krahhi ning Marko Savici ja Vladimir Vassiljevi ametist taandumist Levadia esindusmeeskonna peatreeneriks, ent klubi loobus tema teenetest vaid 12 mängu järel.

Järgmise hooaja mais võttis Stojkovic üle Paide Linnameeskonna juhendamise, viis meeskonna esimesel hooajal liigas neljandaks ja mullu pronksmedaliteni. Tänavu mais läksid tema ja Paide teed aga lahku ning Stojkovic jõudis seejärel põgusalt töötada kodumaal esiliigaklubi Vršaci juures.

Kalevi senine peatreener Alo Bärengrub jätkab karjääri Tartu Welco juhendajana.