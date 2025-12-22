Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

Kogu võrkpallihariduse Šveitsis saanud Kurik kuulub alates 2023. aastast sealse Chenois' ridadesse. Kurikut peetakse oma vanuseklassi üheks suuremaks talendiks, vahendab Delfi Sport.

Leping Long Beachiga sai allkirjastatud kaks nädalat tagasi ning käimasoleva hooaja mängib Kurik Šveitsis lõpuni.

"Olen Genfis kahe ja poole aasta jooksul mänginud kolme ameeriklasega – Aidan Knipe, Kevin Kauling ja James Norris –, kes kõik USA tippülikoolidest tulnud ja rääkisid mulle sealsest elust. Sealne võrkpalli tase pole kindlasti nii hea kui Prantsusmaal, Itaalias või Poolas, aga olen ka isaga sellest rääkinud, et kui kohe Euroopasse minna, siis USA kogemust enam lihtsalt ei saa," selgitas Kurik.

"Kui läheksin profina Euroopasse, oleksin nagunii perest kaugel, aga USA-s on mul vähemalt kõrval endavanused poisid, kes kõik omavahel kiirelt sõbraks saavad. Noorte poiste jaoks on seal äge programm," lisas ta.

Eesti võrkpallliidu peasekretär Kert Toobal peab Kuriku sammu igati uhkeks ja mõistlikuks: "Tegemist on täieliku tippülikooliga. Tean, et tal oli palju valikuid nii Ameerikast kui ka Euroopa tippklubidest. Hea võimalus, las proovib ära."