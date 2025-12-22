Aafrika Rahvuste karikas algas võõrustajariigi võiduga

Kodumeeskonnal avanes hea võimalus juhtima minna juba 11. minutil, kuid Komooride väravavaht Ismael Boura tõrjus Soufiane Rahimi penaltilöögi.

Viigiseis murti 55. minutil, mil Noussair Mazraoui leidis karistusalas täpse sööduga Brahim Diaze, kes lõi palli ühe puutega Komooride võrku. Teine värav sündis 20 minutit hiljem, kui palli saatis efektse käärlöögiga väravasse Ayoub El Kaabi.

Tänavuse turniiri üheks suursoosikuks peetav Maroko üritab lõpetada ligi 50-aastast võidupõuda. Nende seni ainus Aafrika Rahvuste karikaturniiri triumf pärineb 1976. aastast.

Vähem kui miljoni elanikuga Komoorid osalevad turniiril allest teist korda. Neli aastat tagasi jõuti Kamerunis toimunud finaalturniiril 16 parema hulka.

Maroko ja Komooridega kuuluvad ühte alagruppi veel Mali ja Zambia, kes lähevad omavahel vastamisi esmaspäeval. Lisaks kohtuvad esmaspäeval omavahel B-alagrupi koondised Lõuna-Aafrika ja Angola ning Egiptus ja Zimbabwe.

Turniiri kestab kuni 18. jaanuarini ning tiitlit hakkab kaitsma Elevandiluurannik.