Goggia korvas oma eksimuse ülisuurslaalomi võiduga

Sofia Goggia.
Sofia Goggia.
Mäesuusatamise MK-etapil Prantsusmaal Val d'Isere's saavutas naiste ülisuurslaalomis esikoha itaallanna Sofia Goggia.

Laupäevases kiirlaskumises väikese sõiduvea tõttu kõrgest mängust kukkunud Goggia korvas oma eksimuse pühapäevases ülisuurslaalomis, kus võttis võidu 0,15-sekundilise eduga teiseks tulnud Alice Robinsoni ees.

Kogenud itaallanna teenis oma hooaja esimese ja karjääri 27. etapivõidu. Kõigi aegade arvestuses tõusis ta 15. kohale, ühele pulgale kolmekordse olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri sakslanna Maria Höfl-Rieschiga.

"Eile (laupäev - toim.) oli minu jaoks väga emotsionaalne päev. Olin väga pettunud ja enda peale pahane. Kui ma hotellituppa lõpuks jõudsin, siis nutsin vähemalt tund aega," avaldas Goggia. "Tundsin hinges suurt valu ja usun, et see valu andis mulle täna lisajõudu," lisas ta.

Kolmanda koha pälvis teist päeva järjest ameeriklanna Lindsey Vonn (+0,36), kellele järgnesid itaallanna Elena Curtoni (+0,73), prantslanna Camille Cerutti (+0,82) ja laupäevase kiirlaskumise võitja austerlanna Cornelia Hütter (+0,84).

Kahe ülisuurslaalomi järel hoiab selles arvestuses esikohta Robinson (180 punkti), teine on Goggia (160) ja kolmas Vonn (110). MK-sarja üldkokkuvõttes juhib ameeriklanna Mikaela Shiffrin (558 punkti), kellele järgnevad Robinson (484) ja Goggia (372).

Järgmisel nädalavahetusel võistlevad naised Austrias Semmeringis, kus on kavas suurslaalom ja slaalom.

Toimetaja: Henrik Laever

