HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit
Jäähoki Balti liigas sai HC Panter kümne järjestikuse kaotuse järel taas võidulainele.
Panter alistas nädalavahetusel kahel korral Leedu klubi Vilnius Hockey Punksi. Laupäevases mängus teenis Panter lisaajal napi 3:2 võidu. Väravad viskasid Nikita Puzakov, Saveli Novikov ja Warren Roberts-Lee.
Pühapäevases kohtumises näitas Tallinna meeskond juba märksa kindlamat mängu ning Hockey Punks alistati koguni 7:1. Väravaviskajateks olid Rasmus Kiik, Kevin Parras, Mihkel Võrang, Warren Roberts-Lee, Lenni Suutari, Andre Linde ja Nikita Puzakov.
Mõlemas kohtumises tegi suurepärase esituse väravavaht Georg Vladimirov, kes tõrjus vastavalt 40 ja 43 Leedu meeskonna pealeviset.
Tabelis asub Panter üheksa meeskonna konkurentsis 16 punktiga seitsmendal kohal.
Panter peab Optibet Hokiliigas oma aasta viimase kohtumise teisipäeval, 23. detsembril kell 19.00 Jelgavas, kus vastaseks on HK Zemgale.
Toimetaja: Henrik Laever