X!

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

Jäähoki
HC Panter - Vilnius Hockey Punks.
HC Panter - Vilnius Hockey Punks. Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Jäähoki Balti liigas sai HC Panter kümne järjestikuse kaotuse järel taas võidulainele.

Panter alistas nädalavahetusel kahel korral Leedu klubi Vilnius Hockey Punksi. Laupäevases mängus teenis Panter lisaajal napi 3:2 võidu. Väravad viskasid Nikita Puzakov, Saveli Novikov ja Warren Roberts-Lee.

Pühapäevases kohtumises näitas Tallinna meeskond juba märksa kindlamat mängu ning Hockey Punks alistati koguni 7:1. Väravaviskajateks olid Rasmus Kiik, Kevin Parras, Mihkel Võrang, Warren Roberts-Lee, Lenni Suutari, Andre Linde ja Nikita Puzakov.

Mõlemas kohtumises tegi suurepärase esituse väravavaht Georg Vladimirov, kes tõrjus vastavalt 40 ja 43 Leedu meeskonna pealeviset.

Tabelis asub Panter üheksa meeskonna konkurentsis 16 punktiga seitsmendal kohal.

Panter peab Optibet Hokiliigas oma aasta viimase kohtumise teisipäeval, 23. detsembril kell 19.00 Jelgavas, kus vastaseks on HK Zemgale.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

21.12

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

21.12

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

20.12

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

19.12

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

18.12

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

18.12

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

17.12

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

16.12

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16.12

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

16.12

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

15.12

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:41

Goggia korvas oma eksimuse ülisuurslaalomi võiduga

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

09:05

Aasta võrkpalluri tiitli pälvisid Laak ja Tammearu

08:37

Aston Villa sai kümnenda järjestikuse võidu

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo