HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

Panter peab Optibet Hokiliigas oma aasta viimase kohtumise teisipäeval, 23. detsembril kell 19.00 Jelgavas, kus vastaseks on HK Zemgale.

Mõlemas kohtumises tegi suurepärase esituse väravavaht Georg Vladimirov, kes tõrjus vastavalt 40 ja 43 Leedu meeskonna pealeviset.

Pühapäevases kohtumises näitas Tallinna meeskond juba märksa kindlamat mängu ning Hockey Punks alistati koguni 7:1. Väravaviskajateks olid Rasmus Kiik, Kevin Parras, Mihkel Võrang, Warren Roberts-Lee, Lenni Suutari, Andre Linde ja Nikita Puzakov.

Panter alistas nädalavahetusel kahel korral Leedu klubi Vilnius Hockey Punksi. Laupäevases mängus teenis Panter lisaajal napi 3:2 võidu. Väravad viskasid Nikita Puzakov, Saveli Novikov ja Warren Roberts-Lee.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: