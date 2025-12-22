X!

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste aitas oma koduklubi Murcia pühapäeval Hispaania kõrgliigas 92:80 (19:21, 22:13, 22:21, 29:25) võiduni Valencia üle.

Raieste teenis mänguaega 23 minutit, mille jooksul kogunes tema arvele seitse punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/2, vabavisked 2/4), seitse lauapalli ja üks resultatiivne sööt.

Henri Drell ja Badalona Joventut pidid võõras saalis tunnistama Barcelona 90:80 (26:17, 8:23, 31:15, 25:25) paremust. Drell sai platsile 12 minutiks ning viskas kolm punkti (kolmesed 1/3), hankis ühe lauapalli ja jagas kaks korvisöötu.

Koduses konkurentsis neljanda järjestikuse võidu saavutanud Murcia hoiab tabelis teist kohta (9-2), liider on Madridi Real (10-1). Joventut asub kuuendal positsioonil (7-4).

Itaalia kõrgliigas maitses võidurõõmu Joonas Riismaa, kelle koduklubi Tortona sai võõrsil Cremonast jagu tulemusega 76:71 (22:20, 23:16, 19:14, 12:21). Eesti koondislane panustas võitu neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/3) ja võttis neli lauapalli.

Kaspar Treier ja Napoli olid võõrsil sunnitud tunnistama Venezia 106:96 (30:29, 23:19, 27:18, 26:30) paremust. Treieri arvele jäi 10 mänguminutiga kolm punkti (kolmesed 1/2) ja üks lauapall. Liigatabelis paikneb Tortona neljandal (8-4) ja Napoli kaheksandal kohal (5-7).

Türgi kõrgliigas naasid Artur Konontšuk ja Bursaspor võiduteele, alistades kodus Mersini 99:88 (20:22, 24:33, 23:20, 32:23). Konontšuk rassis väljakul ligi 18 minutit ning tõi üheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), sooritas kaks vaheltlõiget ja haaras ühe lauapalli. Bursaspor on tabelis üheksas (5-7).

Janari Jõesaar aitas KK Bosnal teenida Aadria liigas võõrsil 93:86 (13:28, 24:26, 30:14, 26:18) võidu Serbia klubi Subotica Spartaki üle. Jõesaar kogus 18 minutiga kuus punkti (kahesed 2/3, vabavisked 2/2), võttis kaks lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ja andis ühe tulemusliku söödu. Bosna asub üheksaliikmelises B-grupis viiendal positsioonil (5-5).

Leedu karikavõistlustel kaotas Mihkel Kirvese koduklubi Jonava veerandfinaali avamängus Kaunase Žalgirisele 73:118 (21:33, 10:25, 19:35, 23:25). Eestlane tõi 18 minutiga seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/2), haaras kaks lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Korduskohtumine toimub 17. jaanuaril Kaunases.

USA üliõpilasliigas NCAA kaotas Kerr Kriisa ülikool Cincinnati võõrsil Clemsonile 65:68 (18:38). Kriisa sai avapoolajal väljakule üheksaks minutiks, kuid teisel poolajal platsile ei tulnud. Tema arvele jäi üks lauapall ja üks pallikaotus. Cincinnati sai seitsme võidu kõrvale viienda kaotuse.

Toimetaja: Henrik Laever

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

