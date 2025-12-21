Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

Põlva Serviti alistas käsipalli Balti liigas Leedu klubi VHC Šviesa 34:29 (20:12) ja kirjutas tabelisse viienda võidu järjest.

Serviti resultatiivsemad olid Jürgen Rooba kümne ja Tõnis Kase kuue väravaga. "Mängijad said hästi hakkama, esimesel poolajal toimis meie kaitse hästi," lausus Serviti treener Rein Suvi.

"Teisel poolajal tõi vastane sisse lisamehe, kes lõi meie rütmi sassi. Siiski võitlesime lõpuni, fännid kütsid meeskonna uuesti üles ning võtsime vajaliku võidu."

Pühapäeval teenis võidu ka teine Eesti klubi Viljandi HC, kes oli kodus parem Pasvalyse Pieno žvaigždesist 26:25 (12:12).

Kolmandas mängus alistas Dobele Tenax (Läti) kodus Kaunase Granitas-Karyse 44:31 (23:13).

Balti liigat juhib 11 mängust kogutud 17 punktiga Serviti, aga Mistra ja Klaipeda Dragunas jäävad maha vaid ühe punktiga. Seejuures on Mistral võrreldes Servitiga üks mäng varuks, Dragunasel koguni kaks.