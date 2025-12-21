Metsa klubi viigistas tabeli punase laternaga

Kohtumise jooksul olid paremad šansid kodumeeskonnal, kel oli mitu head väravavõimalust ja kes sooritas 13 pealelööki. Tõsi, neist raamidesse jõudis vaid üks. Ka St. Pauli tegi vaid ühe löögi raamidesse.

Mets tegi St. Pauli rivistuses kaasa kõik 90 minutit. Pärast vigastuspausilt naasmist tänavu oktoobris on ta saanud kirja üheksa mängu Bundesligas ehk praeguse seisuga vaid ühe vähem, kui eelmisel hooajal kokku.

Mõlemad meeskonnad võitlevad hetkeseisuga liigasse püsimajäämise nimel: St. Paulil on pärast 15. vooru koos 12 ja Mainzil kaheksa punkti. Seejuures on Mainz võitnud sel hooajal vaid ühe kohtumise.

Teise Saksamaa kõrgliigas mängiva Eesti jalgpalluri Karl Jakob Heina klubi Bremeni Werder tegi eile võõrsil Augsburgi vastu samuti 0:0 viigi. Hein oli varumeestepingil.