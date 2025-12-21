VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

22-aastase Paskotši klubi Gent kohtus Club Bruggega kohaliku kõrgliiga 19. voorus ja jäi 21. minutil Romeo Vermanti tabamusest kaotusseisu. Teise poolaja seitsmendal minutil õnnestus aga just Paskotšil nurgalöögi järel peaga viigistada.

| Maksim Paskotši hangt de bordjes opnieuw gelijk! ⚖️ #CLUGNT pic.twitter.com/hhgTNi3XWS — DAZN België (@DAZN_BENL) December 21, 2025

Punkte külalised siiski ei teeninud, kuna Nicolo Tresoldi lõi 86. minutil Club Brugge otsustava tabamuse, mis tõi kodumeeskonnale 2:1 võidu. Paskotši mängis Genti keskkaitses algusest lõpuni.

Gent on kogunud 19 vooruga 23 punkti ning asub 16 meeskonnaga kõrgliigas hetkel kümnendal positsioonil. Samas pole liigas juba seitse kohtumist järjest võidurõõmu tuntud.

Club Brugge on 38 punktiga teisel kohal, ettepoole jääb vaid 41 punkti peal olev Royale Union. Seejuures just liiderklubi vastu lõi Paskotši augusti alguses oma hooaja esimese värava. See oli ühtlasi ka tema debüütmäng Belgia klubis.