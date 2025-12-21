X!

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

Raido Ränkel
Raido Ränkel Autor/allikas: ERR
Jõulumäel toimunud Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamise 10 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidus tuli võitjaks mitmekülgne spordimees Raido Ränkel ajaga 20.08,0.

Tippsporti kõigepealt murdmaasuusatajana jõudnud, hiljem laskesuusatamisele keskendunud ja tänavu erinevatel jooksuvõistlustel silma paistnud 35-aastane Ränkel edestas 22,4 sekundiga 20-aastast Chris Marcus Krahvi.

Kolmandana mahtus pjedestaalile Marko Kilp (+35,7), kelle järel kaotasid võitjale vähem kui minutiga ka Albert Unn (+50,6), Juss Leiner (+52,4) ja alles 14-aastane Eerik Vahtra (+59,6).

Naistele oli kavas kaks korda lühem distants ehk 5 kilomeetri võistluses said kaksikvõidu õed Kaasikud: esimene oli Keidy (10.10,2) ja teine Kaidy (+18,0).

Tihedas heitluses kolmandale kohale jäi peale U-18 vanuseklassi parim Susan Sarapuu (+56,7), kes jättis vaid paari sekundiga pjedestaalilt välja Martiina Mätase (+58,7).

Toimetaja: Siim Boikov

