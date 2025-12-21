Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

Tippsporti kõigepealt murdmaasuusatajana jõudnud, hiljem laskesuusatamisele keskendunud ja tänavu erinevatel jooksuvõistlustel silma paistnud 35-aastane Ränkel edestas 22,4 sekundiga 20-aastast Chris Marcus Krahvi.

Kolmandana mahtus pjedestaalile Marko Kilp (+35,7), kelle järel kaotasid võitjale vähem kui minutiga ka Albert Unn (+50,6), Juss Leiner (+52,4) ja alles 14-aastane Eerik Vahtra (+59,6).

Naistele oli kavas kaks korda lühem distants ehk 5 kilomeetri võistluses said kaksikvõidu õed Kaasikud: esimene oli Keidy (10.10,2) ja teine Kaidy (+18,0).

Tihedas heitluses kolmandale kohale jäi peale U-18 vanuseklassi parim Susan Sarapuu (+56,7), kes jättis vaid paari sekundiga pjedestaalilt välja Martiina Mätase (+58,7).