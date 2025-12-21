X!

Käidi koduklubi pööras kaotusseisu võiduks ja siirdus talvepausile liidrina

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi Thun pööras Šveitsi kõrgliigas null-kaks kaotusseisu Zürichi vastu 4:2 võiduks ja siirdus talvepausile tabeliliidrina.

Koduväljakul mänginud Thun jäi esimesel poolaja 0:2 kaotusseisu, kui Zürichi eest tegid skoori Lindrit Kamberi ja Matthias Phaeton. Thun tegi vaheajal topeltvahetuse ja jõudis Elmin Rastoderi ja Marco Bürki väravatest 20 minutiga 2:2 viigini. Mängu lõpus jõudsid võõrustajate eest sihile Christopher Ibayi ja Fabio Fehr, kes tegid lõppseisuks 4:2, vahendab Soccernet.ee.

Käit puudus jalavigastuse tõttu kuuendat mängu järjest Thuni koosseisust. Ta sai vigastada 8. novembril toimunud liigamängus Servette'iga, mistõttu jättis vahele ka aasta viimased koondisemängud Norra ja Küprose vastu.

Thuni järgmine liigamäng toimub alles 18. jaanuaril, kui kodus minnakse vastamisi Maksim Paskotši endise koduklubi Grasshoppersiga. Thun asub tabelis liidrikohal, edestades mängu vähem pidanud St. Gallenit kuue punktiga. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

