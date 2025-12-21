Tormis Laine jäi teisest laskumisest välja

Mäesuusataja Tormis Laine osales pühapäeval Itaalias Alta Badias toimunud MK-etapil, aga ei suutnud esimese laskumisega edasipääsu teenida.

Laine sai esimesel laskumisel ajaks 1.19,27, millega pälvis kokkuvõttes 47. koha. Edasipääsust ehk 30. kohast lahutas eestlast 0,64 sekundit.

Kõige kiirem oli hooaja esimest MK-etapivõitu jahtiv Marco Schwarz, kelle ajaks jäi 1.16,00. Austerlane edestas konkurente enam kui poole sekundiga, teise koha sai ameeriklane River Radamus (+0,64) ning esikolmikusse mahtus veel austerlane Stefan Brennsteiner (+0,67).

Teiste laskumistega tehakse algust pühapäeval kell 14.30.

Alta Badias toimuval etapil on konkurents tavapärasest veidi hõredam, sest alles päev varem sai läbi Val Gardena MK-etapp.