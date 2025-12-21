Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

Kodumeeskond alustas kohtumist tempokalt, aga Šviesa vastas tugevalt ja poolajapausile mindi külaliste 20:16 eduseisul. Teisel poolajal jätkas Šviesa edukamalt ja Viljandi käekäik läks 44. minutil veelgi keerulisemaks, kui Jaan-Paul Varikule määrati punane kaart ja eemaldamine.

Selleks ajaks oli vahe kasvanud juba 11-väravaliseks ning külalised vormistasid kindla 37:24 (20:16) võidu.

Edukalt kaitses panustanud Urmas Rõuk ei jäänud esitusega rahule. "Me võitleme väljakul iseendaga ja asi ei olegi niipalju vastates. Esimesel poolajal nagu suudame sammu pidada, aga peale poolajapausi ei saa me enam oma mängu käima ning sinna see mäng lähebki," ütles ta. "Viimases mängus sel aastal peame kõik välja panema ja lootma, et tegema vigade parandused."

Ott Varik sai Viljandi eest kirja kümme tabamust, Hendrik Koks sahistas võrku kaheksal korral ja Serhii Dubovyk kolmel korral. Šviesa resultatiivseimad olid Domantas Ivanauskas kaheksa ja Mykolas Lapiniauskas kuue väravaga.

Pühapäeval võõrustab Viljandi Pasvalio Pieno žvaigždesi, Põlva Serviti võõrustab VHC Šviesat.