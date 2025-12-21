Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

Real haaras kodupubliku ees ohjadest 38. minutil, kui Jude Bellingham kerkis standardolukorras kõige kõrgemale ja saatis pealöögiga võõrustaja juhtima. Poolajapausile mindi 1:0 eduseisul ja Sevilla jäi 68. minutil Marcao punase kaardi järel ka vähemusse. Reali võidule pani 86. minutil Kylian Mbappe, kes realiseeris penalti ja võõrustajale 2:0 võidu.

Laupäeval 27-aastaseks saanud Mbappe on löönud sel kalendriaastal Reali eest kokku 59 väravat, millega jõudis ühele pulgale Cristiano Ronaldo suurepärase 2013. aastaga. Mbappe tähistas väravat Reali toetajatele tuttavalt, kui jäljendas legendaarset portugallast.

"See on minu jaoks eriline päev, sest tähistasin ka sünnipäeva. Eesmärk oli hooaeg positiivse tulemusega lõpetada ja see rekord on lihtsalt imeline," rääkis Mbappe. "Teha seda, mida tegi Madridi Reali ajaloo parim mängija ja minu iidol Cristiano, on minu jaoks suurim au. Tahtsin talle veidi austust avaldada, sest ta on mind alati toetanud. Nüüd löön Reali eest väravaid ja võidame mänge, pühendasin selle tähistuse talle."

Ronaldo skooris 2013. aastal klubi ja koondise eest kokku 69 väravat, Mbappe on sel aastal löönud kokku 66 väravat, kuid Ronaldo tegi seda kaheksa vähema mänguga ja sai kirja ka enam väravasööte. Kõigi aegade rekord kuulub aga Lionel Messile, kes sai 2012. aastal kirja pöörased 91 väravat.

Madridi klubi lõpetas oma aasta võidukalt ja hoiab Hispaania kõrgliigas 42 punktiga teist kohta, kuid 43 punkti kogunud Barcelona läheb veel pühapäeval väljakule. Liider kohtub aga kolmandal real asetseva Villarrealiga (35 p), kes edestab omakorda Madridi Atleticot (34 p) ühe silmaga.

Tulemused:

Oviedo - Celta Vigo 0:0

Levante - Real Sociedad 1:1

Osasuna - Alaves 3:0