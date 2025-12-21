Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

Läänekonverentsis play-off'i kohtadel asetsevad Rockets ja Nuggets mängisid avapoolajal tasavägiselt, aga Rocketsil õnnestus poolajapausiks 53:45 eduseis saavutada. Võõrustaja jõudis kolmandal veerandil veel viie silma kaugusele, aga Houston lõpetas veerandi 11:0 spurdiga ja läks seejärel veel 21 punktiga juhtima.

Nuggetsil ei õnnestunud kodupubliku ees suurest august välja kaevata ja Rockets realiseeris soliidse 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35) võidu.

Üleplatsimeheks kerkis 37-aastane skoorimasin Kevin Durant, kes lõpetas 31 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 5/6, vabavisked 10/11), kuue lauapalli ja viie resultatiivse sööduga. 16 aastat noorem Reed Sheppard toetas 28 punktiga, Nuggetsi resultatiivseim oli 25 punkti, seitse lauda ja viis korvisöötu kogunud Nikola Jokic.

Bruce Brown tegi Nuggetsi eest hea esituse, kui viskas 12 punkti ja haaras sama palju lauapalle. Lisaks oli ta terve mängu seotud endise tiimikaaslase Duranti kaitsmisega ning mehed läksid mitu korda ninapidi kokku. "On mõned asjad, mida üks mees teisele ei ütle," ütles Brown pärast mängu. "NBA-s võiks kaklemine lubatud olla. Kahju, et me trahvi selle eest saame."

Durant ei jäänud vastust võlgu: "Ma pidin ka õppima, kuidas samal ajal mängida ja rääkida. Bruce õpib praegu sama. Mulle meeldib see jutuajamine, see on korvpall. Paljud arvavad, et seda on tänapäeva mängus liiga vähe. Aga kui ma seda teen, siis tehakse sellest probleem."

"Seda oli vaja," jätkas Durant. "Me tulime siia saali, mängime tiitlipretendendi vastu, kelle ridades mängib üks viiest parimast mängijast, keda ma eales mängimas näinud olen (Durant pidas silmas Nikola Jokicit - toim). Ma austan neid väga, pidimegi sellise energiaga mängima. Pole sel Bruce'il häda midagi."

Rockets on võitnud sel hooajal 17 mängu ja kaotanud kaheksa, läänes jätkatakse viiendal real. Teisel kohal asetsev Nuggets on võitnud 20 kohtumist ja pidanud kaotust tunnistama seitsmes mängus.

Los Angeleses läksid vastamisi kohalikud Clippers ja Lakers, aga Clippers läks koduväljakul mängu alguses juhtima ja ei loovutanud eduseisu kordagi, vormistades linnaderbis 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27) võidu. Lakers oli võitnud viimased neli lahingut Los Angelese eest, Clippersi viimane võit omavahelises seerias pärineb 19. jaanuarist.

Tähed olid lääneranniku linnale omaselt täies hiilguses: Clippersi parim oli Karhi Leonard, kelle arvele jäi 32 punkti, 12 lauapalli, kolme resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja kaks viskeblokeeringut. LeBron James skooris 36 punkti ja lisas veel neli lauapalli, kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget ning ühe bloki.

Lakers mängis terve teise poolaja ilma Luka Doncicita, kes vigastas avapoolajal taaskord oma jalga

Clippers teenis küll vägeva võidu, aga see oli 21 kaotuse kõrval alles seitsmes. Läänekonverentsis jätkatakse 13. tabelireal, Lakers on see-eest 19 võidu ja kaheksa kaotusega neljandal kohal.

Tulemused:

Toronto - Boston 96:112

Philadelphia - Dallas 121:114

New Orleans - Indiana 128:109

Detroit - Charlotte 112:86

Memphis - Washington 122:130

Golden State - Phoenix 119:116

Utah - Orlando 127:128 (la.)

Sacramento - Portland 93:98