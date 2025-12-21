X!

TÄNA OTSE | Siimer lõpetab Eesti meeste pika ühisstardist sõitude põua

Laskesuusatamine
Pühapäeval tõmmatakse joon alla laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis, kui peetakse meeste ühisstardist sõit, milles võistleb ka Kristo Siimer. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 15.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Esimese varuvõistlejana stardinimekirja pääsenud Siimer teadis juba laupäeval, et saab ühisstardist sõidu võistelda, sest MK-sarja üldarvestuses 15. kohaga nimekirja pääsenud norralane Martin Uldal sel nädalavahetusel kaasa ei tee.

Siimer lõpetab sellega ühtlasi pea 11 aasta pikkuse põua: Eesti mees võistles viimati ühisstardist sõidus 2015. aasta 15. märtsil, kui Roland Lessing Kontiolahti MM-il 30. koha sai.

Esimesest stardirivist saavad lähte MK-sarja üldliider, norralane Johan-Olav Botn, prantslane Eric Perrot ja rootslane Sebastian Samuelsson. Mullu oli MK-sarjas ühisstardist sõitude parim norralane Sturla Holm Lägreid, kes edestas hooaja peale Perrot'd. Lägreid ei võitnud tegelikult ühtegi sõitu, aga pälvis kuuest sõidust neljas pjedestaalikoha, sealhulgas sai ta Lenzerheide MM-il teise koha.

Perrot võitis mullu kaks ühisstardist sõitu, pühapäevastest võistlejatest said etapivõidu kirja veel Samuelsson ja Tommaso Giacomel. Maailmameistriks tuli norralane Endre Strömsheim, kes pole sel hooajal vormi leidnud. Ühe võidu pälvis ka Tarjei Bö, kes lõpetas mullu koos vennaga legendaarse karjääri.

Toimetaja: ERR Sport

