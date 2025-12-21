VAATA OTSE | Kuidas läheb Ermitsal hooaja esimeses ühisstardist sõidus?

Pühapäeval tõmmatakse joon alla laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis ning esimesena on kavas naiste 12,5 km ühisstardist sõit, milles osaleb ka Regina Ermits. ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 13.00, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

MK-hooaja esimesse ühisstardist sõitu pääsesid peale tänavuse hooaja üldarvestuse 25 parimat ning viis parimat võistlejat Le Grand Bornandi etapilt. Rajale pääseb 30 võistlejat, ainsa eestlasena on võistlustules Regina Ermits, kes on kogunud tänavu 97 punkti ja kannab pühapäeval numbrit 24.

MK-sarja üldliider on prantslanna Lou Jeanmonnot, kes stardib esimesest rivist koos itaallanna Dorothea Wiereri ja rootslanna Anna Magnussoniga. Teises reas on soomlanna Suvi Minkkinen, U-23 arvestuse liider, norralanna Maren Kirkeeide ja itaallanna Lisa Vittozzi.

Mullu oli ühisstartidest sõitude parim sakslanna Franziska Preuss, kes teenis oma ainsa võidu hooaja viimasel etapil, kuid ole veel kolmel korral pjedestaalil. Maailmameistriks tuli aga rootslanna Elvira Öberg.

Ermits võistles ka mullu hooaja esimese ühisstardist sõidus, kuid sai Kontiolahtis 30. koha. Susan Külm pälvis Ruhpoldingus 28. koha, Tuuli Tomingas oli Lenzerheides toimunud MM-il viimase lasketiiruni medalimängus, kuid saavutas lõpuks üheksanda koha.