Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

Jäähoki
Narva PSK - Kohtla-Järve HC Everest, 06.12.2025.
Narva PSK - Kohtla-Järve HC Everest, 06.12.2025. Autor/allikas: Kirill Jakušev
Jäähoki

Unibet hokiliigas läksid laupäeval vastamisi kevadel Eesti meistritiitli nimel mänginud Tartu Välk 494 ja Narva PSK. Külalismeeskond lahkus Astri Arenalt 6:3 võiduga.

1:1 viigiga lõppenud avakolmandiku järel viskas Narva teisel perioodil kaks vastuseta väravat ning võitis kolmanda kolmandiku 3:2. Sealjuures sündisid PSK kolm viimast tabamust vaid minuti ja 34 sekundi jooksul.

Kahel korral sahistasid võõrustajate võrku Nikita Kirillov ja Martin Anohhin, ühe tabamuse lisasid Stepan Uhhan ja Vladislav Kaplenko. Tartu kasuks viskas kaks väravat Dmitri Kuznetsov ning ühe tabamuse sai kirja Otar Sahhokia.

Teises laupäevases mängus alistas tabeliliider Viru Sputnik Jegor Romanovi ja Andrei Pepeljajevi kahe värava toel 5:3 HC Everesti.

Viru Sputnik on kümnest mängust võitnud kaheksa väravate vahega 56:19, Narva PSK-l ja tiitlikaitsjal Tartu Välgul on tabelis viis võitu. Sealjuures on Narva väravate vahe +24 ja Tartul -3.

Toimetaja: Anders Nõmm

