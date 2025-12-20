X!

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

Jalgpall
Mio Backhaus
Mio Backhaus Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / nordphoto GmbH
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas tegi Eesti koondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder laupäeval väravateta viigi Augsburgiga.

Kodumeeskond Augsburg tegi Werderi värava raamidesse kuus pealelööki, aga 22-aastane Mio Backhaus sooritas mitu head tõrjet, Elvis Rexhbecaj ning Phillip Tietzi löögid tabasid vastavalt Werderi posti ja latti ning nii lõppes kohtumine 0:0 viigiga.

Hein vaatas mängu varumeestepingilt, Bundesliga nimetas Backhausi ka kohtumise parimaks.

15 vooruga 17 punkti kogunud Werder on tabelis kümnendal kohal, Augsburgil on kolm punkti vähem ja Ragnar Klavani endine koduklubi on 15. positsioonil. Nüüd algab Saksamaa kõrgliigas jõulupuhkus ja Werder on uuesti väljakul 10. jaanuaril, kui võõrustatakse neljandal kohal olevat Hoffenheimi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

19.12

Tiitlikaitsja Arsenal jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

19.12

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

18.12

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

18.12

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

sport.err.ee uudised

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

19:37

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

17:59

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

17:31

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

16:50

Mistra lõpetas aasta võidukalt

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

12:17

Aksel Haava sõitis noorte MM-il esikümnesse

11:08

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

09:48

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

loetumad

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo