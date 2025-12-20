Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

Kodumeeskond Augsburg tegi Werderi värava raamidesse kuus pealelööki, aga 22-aastane Mio Backhaus sooritas mitu head tõrjet, Elvis Rexhbecaj ning Phillip Tietzi löögid tabasid vastavalt Werderi posti ja latti ning nii lõppes kohtumine 0:0 viigiga.

Hein vaatas mängu varumeestepingilt, Bundesliga nimetas Backhausi ka kohtumise parimaks.

15 vooruga 17 punkti kogunud Werder on tabelis kümnendal kohal, Augsburgil on kolm punkti vähem ja Ragnar Klavani endine koduklubi on 15. positsioonil. Nüüd algab Saksamaa kõrgliigas jõulupuhkus ja Werder on uuesti väljakul 10. jaanuaril, kui võõrustatakse neljandal kohal olevat Hoffenheimi.