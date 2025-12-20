Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

Kalev/Cramo on käed löönud Eesti Vähihaigete laste Vanemate Liiduga ning kahel viimasel kodumängul sel aastal on võimalik teha tükike head haiglas ravi ootavatele lastele.

Haiglas tehtavad protseduurid põhjustavad lastele ebameeldivust ning võivad olla äärmiselt stressirohked. Mure leevendamiseks ning protseduuri mõtetest pühkimiseks on Tallinna ja Tartu haiglate laste onkoloogiaosakond võtnud kasutusele vaprusekastid. Nendes kastides peidab end valik mänguasju, mille hulgast iga vähihaige patsient saab peale protseduuri läbimist omale meelepärase valida.

Kalev/Cramo mängijad Tanel Kurbas ja Erik Makke täitsid oma vaprusekasti Karupoeg Puhhi mänguasjapoes ning kutsuvad kõiki üles sama tegema.

Vaprusekastid asuvad Karupoeg Puhhi mänguasjapoodides ning Kalev/Cramo kahel järgmisel kodumängul Nord Spordihoones, kui 20.12 kohtutakse Liepaja meeskonnaga ning 23.12 Valmiera meestkonnaga.

Vaprusekaste saab täita kuni 23. detsembrini, mänguasjad on mõeldud onkoloogiaosakonnas ravi saavatele lastele. Loe lähemalt Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu lehelt.