Mistra lõpetas aasta võidukalt

Käsipall
Arno Vare viskel
Arno Vare viskel Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Laupäeval jätkus Raasikul meeste käsipalli Balti liiga, kui sarjas teisel kohal paiknev Mistra võttis kalendriaasta viimases kohtumises vastu Soome meeskonna HC Cocks, kes asetses tabelis neljandal kohal. Tiime lahutas enne matši vaid kaks punkti.

Mängu algus oli võrdselt väravatevaene, kuid Arno Vare kahe värava järel suutis Mistra siiski 17. minutiks 7:5 edu võtta. Mõlemad väravavahid tegid häid tõrjeid ja hoidsid tiimid vahepeal kuus minutit nullil, kuid Rasmus Otsa esitus eestlaste postide vahel suutis siiski Mistra poolajaks Alvar Soikka efektse vintviske järel 11:9 ette jätta.

Teise poolaja alguses jätkus väravavahtide etendus ning Mistra esimese värava viskas alles viiendal minutil Serhii Orlovskyi, kuid õnneks ei olnud ka vastased suutnud rohkem ühest tabamusest. Enne poolaja keskpaika suutsid eestlased kolmega ette pääseda, tabloole uuesti viigiseisu lubada ning seejärel taas 19:15 juhtima asuda.

Mängu viimast veerandit kontrollis Mistra täielikult ning lõppskooriks jäi 24:18. Eestlaste resultatiivseimateks olid Orlovskyi seitsme ning Martin Nerut viie tabamusega. Vastaste eest viskas Miika Kaukoranta neli väravat.

Teistest Eesti klubidest kohtuvad sarjas kolmandal kohal paikev Põlva Serviti ja  kaheksandal positsioonil asetsev Viljandi HC laupäeval Leedu meeskondadega Pasvalio Pieno žvaigždes ja VHC Šviesa.

Toimetaja: Anders Nõmm

