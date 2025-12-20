Von Allmen sai Odermattilt revanši

Itaalias Val Gardenas toimunud mäesuusatamise MK-etapil teenisid meeste kiirlaskumises kaksikvõidu šveitslased Franjo von Allmen ja Marco Odermatt.

Kiirlaskumise valitsev maailmameister tegi suurepärase esituse, edestades Odermatti 0,30 sekundiga. 24-aastase von Allmeni jaoks oli tegu karjääri neljanda MK-etapivõiduga.

Ühtlasi sai von Allmen ka revanši, sest kaks päeva tagasi toimunud kiirlaskumises pidi ta Odermatti järel leppima teise kohaga.

Ülejäänud konkurendid jäid šveitslastest pigem kaugele. Kolmanda koha pälvis Itaalia esindaja Florian Schieder, kes kaotas võitjale 0,98 sekundiga. Talle järgnesid prantslane Nils Alphand (+1,00), šveitslane Alessio Miggiano (+1,04) ja itaallane Dominik Paris (+1,11).

Juhan Luik lõpetas 54 mehe konkurentsis 53. kohal (+5,22). Temast aeglasem oli üksnes itaallane Christof Innerhofer (+5,34).

MK-sarja kiirlaskumise arvestuses hoiab esikohta Odermatt (280 punkti), teine on von Allmen (230) ja kolmas Paris (140). Üldkokkuvõttes moodustavad esikolmiku Odermatt (765), norralane Henrik Kristoffersen (302) ja austerlane Vincent Kriechmayr (283).

Juba pühapäeval algab järgmine MK-etapp Itaalias Alta Badias, kus sõidetakse suurslaalomit ja slaalomit. Eestlastest on võistlustules Tormis Laine.