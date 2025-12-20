X!

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

Jalgpall
Oliver Jürgens
Oliver Jürgens
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondist kolm korda esindanud ründaja Oliver Jürgens kuulus Albaania kõrgliigas teist korda algkoosseisu.

Jürgens ja Teuta sõitsid 17. voorus külla eelviimasel kohal olevale Flamurtarile. Põhirivistusse nimetanud eestlase koduklubi võitis avapoolaja 1:0. Teisel kolmveerandtunnil keerasid võõrustajad seisu tagurpidi — 78. minutil viigistati ning 90. minutil mindi juhtima, vahendab Soccernet.ee.

Pärast kodumeeskonna juhtväravat vahetati Jürgens välja. Viiendal üleminutil õnnestus Teutal lüüa teine värav, mis tagas neile neljanda järjestikuse viigi. Jürgensi ülemineku järel kaks mängu võitnud ja neli viigistanud Teuta on kümneliikmelises tabelis 25 punktiga viies.

Toimetaja: Henrik Laever

