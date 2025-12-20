X!

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

FCI Levadia treeneritetiim.
Tallinna FCI Levadia kinnitas esindusmeeskonna treeneritetiimi uueks hooajaks.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko kõrval alustavad tööd Maksim Rõtskov, Ken Kallaste ja Artur Kotenko. Fitness-treeneri rollis jätkab Dmitri Kovt, teatas Levadia kodulehe vahendusel.

Rõskov ja Kallaste hakkavad täitma abitreeneri kohustusi. Rõtskov on treenerina töötanud viimastel hooaegadel Levadia noortetöö süsteemis, sealhulgas U-17 võistkonna abitreenerina Zahovaiko kõrval, kus võitsid möödunud hooajal meistritiitli. 

Aastaid Tallinna Floras ja Nõmme Kaljus mänginud Kallaste liitus Levadiaga 2024. aastal ning lõpetas tänavuse hooaja järel tipptasemel jalgpalluritee. Lisaks Eesti klubidele mängis Kallaste mitu hooaega Poolas ja esindas Eesti rahvuskoondist 61 kohtumises.

"Üks huvitav etapp karjäärist sai nüüd läbi, mis pakkus väga palju positiivseid emotsioone. Levadia pakkus väga huvitava võimaluse esinduse juures jätkamiseks ning mõtlesin, et miks mitte proovida. Selliseid võimalusi ei tule paljudel. Juba esimesel koosolekul sain aru, et Slava (Vjatšeslav Zahovaiko) on inimene, kellelt on väga palju õppida," sõnas Kallaste.

Artur Kotenko asub tööle väravavahtide treenerina. Eelnevalt pikalt sel kohal töötanud Ain Tammus jätkab klubis U-21 võistkonna väravavahtide treenerina.

Levadia esindusvõistkond alustab järgmise hooaja ettevalmistust 5. jaanuaril Viimsi Jalgpallihallis.

Toimetaja: Henrik Laever

