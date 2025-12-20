Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

Jordan Staal avas esimese kolmandiku keskel Hurricanesi väravaarve ning viimase kolmandiku alguses suurendas vahet Sebastian Aho.

Kolm minutit pärast Aho teist väravat alustas Panthersi tagasitulekut Brad Marchand. Perioodi lõpus tõid paariminutilise vahega viigi tabloole Sam Reinharti ja Sam Bennetti tabamused.

Lisaajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud. Karistusvisetes jäi Panthers peale 2:1, võiduvärava viskas Evan Rodrigues.

Panthers ei olnud klubi ajaloos kordagi varem suutnud mängu päästa olukorras, kus kümme minutit enne lõppu oldi kolmeväravalises kaotusseisus.

"Kümme minutit enne lõppu olin üsna tusane," ütles Panthersi peatreener Paul Maurice. "Meil oli vaja, et üks hea asi juhtuks. Ja Brad [Marchand], nagu tal kombeks, hakkas teisi tagant utsitama. Siis ta viskas esimese värava ja see andis meile uue hingamise," lisas ta.

Panthers teenis neljanda järjestikuse võidu ja tõusis idakonverentsis seitsmendale kohale (40 punkti). Hurricanes jätkab idas liidrina (47 p).

Teised tulemused:

Anaheim Ducks - Dallas Stars 3:8

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3:2

Utah Mammoth - New Jersey Devils 1:2

New York Islanders - Vancouver Canucks 1:4