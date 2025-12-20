Ilves läheb Ramsaus suusarajale 20. mehena

Ilvese õhulend kandus 91,5 meetri kaugusele ning ta teenis sellega 113,1 punkti.

Parim oli reedese võistluse võitja austerlane Thomas Rettenegger, kes sai kirja 95,5 meetrit ja 138,8 punkti. Ilves stardib murdmaarajale liidrist minut ja 43 sekundit hiljem.

Austerlaste ja sakslaste kõrval pääses esikümnesse soomlane Ilkka Herola, kes hõivas teise koha 126,7 punktiga (91 m). Herola pääseb rajale 48 sekundit pärast Retteneggerit.

Soomlase järel stardivad austerlased Paul Walcher (+0.49), MK-sarja üldliider Johannes Lamparter (+0.56) ja Florian Kolb (+0.58).

10 km murdmaadistants algab kell 15.45.