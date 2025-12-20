X!

Ilves läheb Ramsaus suusarajale 20. mehena

Kahevõistlus
Kristjan Ilves Ramsau MK-etapil
Kristjan Ilves Ramsau MK-etapil Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistluse MK-etapil Austrias Ramsaus on laupäeval kavas traditsiooniline Gunderseni võistlus. Kristjan Ilves asub hüppevõistluse järel 20. kohal.

Ilvese õhulend kandus 91,5 meetri kaugusele ning ta teenis sellega 113,1 punkti.

Parim oli reedese võistluse võitja austerlane Thomas Rettenegger, kes sai kirja 95,5 meetrit ja 138,8 punkti. Ilves stardib murdmaarajale liidrist minut ja 43 sekundit hiljem.

Austerlaste ja sakslaste kõrval pääses esikümnesse soomlane Ilkka Herola, kes hõivas teise koha 126,7 punktiga (91 m). Herola pääseb rajale 48 sekundit pärast Retteneggerit.

Soomlase järel stardivad austerlased Paul Walcher (+0.49), MK-sarja üldliider Johannes Lamparter (+0.56) ja Florian Kolb (+0.58).

10 km murdmaadistants algab kell 15.45.

Toimetaja: Henrik Laever

Ilves läheb Ramsaus suusarajale 20. mehena

