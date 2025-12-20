X!

TÄNA OTSE | Meeste jälitussõidus on stardis kaks eestlast

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis on täna kavas meeste 12,5 km jälitussõit. ETV ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 15.30. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Vastavalt sprindisõidu tulemustele lähevad jälitussõidus esimestena rajale Norra koondislased Vetle Sjaastad Christiansen ja Johannes Dale-Skjevdal (+0.04).

Esimese kümne sekundi jooksul saavad lähte veel prantslane Emilien Jacquelin (+0.05), norrakad Johan Olav-Botn (+0.06) ja Sivert Guttorm Bakken (+0.09) ning rootslane Sebastian Samuelsson (+0.09).

Kristo Siimer alustab võistlust 26. kohalt (+1.13). Temaga samal sekundil lubatakse rajale ka tšehh Michal Krcmar ja leedulane Vytautas Strolia. Mark-Markos Kehva stardib 55. kohalt (+1.49).

Toimetaja: ERR Sport

