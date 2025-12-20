Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

Korvpalliliigas NBA sai valitsev meister Oklahoma City Thunder kolmanda kaotuse, kui läinud ööl jäädi võõrsil alla Minnesota Timberwolvesile 107:112 (33:23, 18:25, 34:35, 22:29).

Kodumeeskonna vedas võidule vigastuspausilt naasnud Anthony Edwards, kes tabas 40 sekundit enne lõppu kolmepunktiviske, mis viis Timberwolvesi jäädavalt ette. Thunderi järgmisel rünnakul pani Edwards Shai Gilgeous-Alexander viskele käe peale ja röövis ülejärgmisel rünnakul temalt palli.

Edwardsi arvele kogunes 26 punkti, 12 lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Julius Randle sai kehvast visketabavusest hoolimata kirja 19 punkti ja kaheksa lauapalli. Neli kaugviset tabanud Donte DiVincenzo toetas meeskonna liidreid 15 punktiga.

Üleplatsimeheks kerkis Thunderile 35 punkti toonud Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren oli sarnaselt Randle'ile hädas viskekindlusega, lõpetades 14 punktiga.

Thunder sai 25 võidu kõrvale alles kolmanda kaotuse, Timberwolves on võitnud 18 ja kaotanud 10 kohtumist.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 98:126

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 125:136

Boston Celtics - Miami Heat 129:116

New York Knicks - Philadelphia 76ers 107:116