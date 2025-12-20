X!

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA sai valitsev meister Oklahoma City Thunder kolmanda kaotuse, kui läinud ööl jäädi võõrsil alla Minnesota Timberwolvesile 107:112 (33:23, 18:25, 34:35, 22:29).

Kodumeeskonna vedas võidule vigastuspausilt naasnud Anthony Edwards, kes tabas 40 sekundit enne lõppu kolmepunktiviske, mis viis Timberwolvesi jäädavalt ette. Thunderi järgmisel rünnakul pani Edwards Shai Gilgeous-Alexander viskele käe peale ja röövis ülejärgmisel rünnakul temalt palli.

Edwardsi arvele kogunes 26 punkti, 12 lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Julius Randle sai kehvast visketabavusest hoolimata kirja 19 punkti ja kaheksa lauapalli. Neli kaugviset tabanud Donte DiVincenzo toetas meeskonna liidreid 15 punktiga.

Üleplatsimeheks kerkis Thunderile 35 punkti toonud Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren oli sarnaselt Randle'ile hädas viskekindlusega, lõpetades 14 punktiga.

Thunder sai 25 võidu kõrvale alles kolmanda kaotuse, Timberwolves on võitnud 18 ja kaotanud 10 kohtumist.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 98:126
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 125:136
Boston Celtics - Miami Heat 129:116
New York Knicks - Philadelphia 76ers 107:116

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:48

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

19.12

Euroliiga liider kaotas Ateenas

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

18.12

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

18.12

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

18.12

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

17.12

Pärnul Ventspilsi murdmiseks võtteid ei jagunud

17.12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

videod

sport.err.ee uudised

12:17

Aksel Haava sõitis noorte MM-il esikümnesse

11:30

Ilves läheb Ramsaus suusarajale 20. mehena

11:08

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

10:16

TÄNA OTSE | Meeste jälitussõidus on stardis kaks eestlast

09:48

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

08:06

TÄNA OTSE | Kas Ermits murrab taas esikümnesse?

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

loetumad

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

19.12

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo