TÄNA OTSE | Kas Ermits murrab taas esikümnesse?

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapp Le Grand Bornandis jätkub täna naiste 10 km jälitussõiduga. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.00. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Margus Ader.

Eestlastest suutsid sprindisõidus edasipääsu tagada 15. kohal lõpetanud Regina Ermits ja 59. koha saanud Tuuli Tomingas.

Eelmisel MK-etapil Hochfilzenis oli Ermits sprindis 24. ja tõusis jälitussõidus koguni kaheksandale kohale, mis tähistas tema karjääri parima tulemuse kordamist.

Ermits stardib täna liidrist rootslannast Hanna Öbergist 56 sekundit hiljem ning Tomingas saab lähte kaks minutit ja 12 sekundit pärast Öbergi.

Öbergi järel asub rajale prantslanna Lou Jeanmonnot. Temast omakorda kaheksa sekundit hiljem stardib itaallanna Dorothea Wierer.

Esikolmikule järgnevad itaallanna Lisa Vittozzi (+0.15), slovakitar Paulina Batovska Fialkova (+0.16) ja soomlanna Suvi Minkkinen (+0.27). MK-sarja üldliider rootslanna Anna Magnusson stardib 38. kohalt (+1.23).

Toimetaja: ERR Sport

