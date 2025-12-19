Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

Võidu vormistamiseks läks vaja ka play-off'i lisarada, kus noor Eesti golfiproff näitas külma närvi, vahendab Delfi Sport.

Soo juhtis võistlust esimesest päevast peale ning kuigi jälitajad jõudsid mitmel korral kannule, siis kõige ohtlikumaks sai lõpuks teise koha teeninud Iirlane John Murphy, kes 16. ja 17. raja fore-green'ilt sisse putatud pikkade birdie'de toel tõusis viimaseks rajaks esikohta jagama.

Play-off mängiti 18. rajal ning Soo näitas külma närvi, kui lõi avalöögi peaaegu griinile. Iirlase avalöök ei õnnestunud nii hästi ning raja tulemuseks tuli kokku par. Eestlane suutis aga olukorra ära kasutada ning birdie toel saavutas oma esimese profikarjääri võidu.

Winter Tour Marbella on talvine profigolfi minituur, mis mängitakse novembrist veebruarini Hispaania lõunaranniku erinevatel väljakutel.