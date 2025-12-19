X!

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

Korvpall
Kaunase Žalgirise mängijad rekordvõitu tähistamas
Kaunase Žalgirise mängijad rekordvõitu tähistamas Autor/allikas: Scanpix Baltics
Korvpall

Kaunase Žalgiris teenis reedel Euroliigas klubi ajaloo suurima võidu, kui alistas koduväljakul Belgradi Partizani 109:68.

Seitsme kaotuse kõrvale kümnenda võidu teeninud Leedu esiklubi pakkus poolehoidjatele suurepärase esituse nii rünnakul kui kaitses, kui võitis avapoolaja 53:30 ja ei võtnud jalga gaasilt ka teisel poolajal. Mängu lõpuks tabas Žalgiris viskeid 63-protsendiliselt, 46 kahepunktiviskest läbisid rõnga 34.

Euroliigas klubi rekordvõidu saanud Žalgirise resultatiivseim oli 22 punkti visanud Sylvain Francisco, avapoolajal 12 punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Moses Wright lisas teisel poolajal veel viis punkti ning Ignas Brazdeikis lõpetas mängu 15 punktiga.

Korraliku saunaga kostitas külalisi ka Monaco (10-7), kes alistas Müncheni Bayerni (5-12) 103:77. Avapoolaja järel oli võõrustajate edu kaheksapunktiline, ent kolmas veerandaeg võideti siis lausa 35:16. Sealjuures tegi Monaco ka avaperioodi lõpus ning teise alguses 20:2 vahespurdi. Võitjate resultatiivseimana viskas 18 punkti Elie Okobo ning Nikola Mirotic lisas 16 punkti.

Dubai meeskond (8-9) jäi võõrsil Anadolu Efese (6-11) vastu kolmandal veerandajal kümnepunktilisse kaotusseisu, aga tuli sellest Davis Bertansi kolme järjestikuse kaugviske toel välja ning teenis lõpuks 80:76 võidu. Otsustaval perioodil kümme punkti visanud McKinley Wright viskas Dubai kasuks 17 punkti ning jagas ka Euroliiga hooaja rekordit tähistavad 15 resultatiivset söötu. 20 punktiga panustas võitu Mfiondu Kabngele.

Toimetaja: Anders Nõmm

