Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

Viimsi otsustas tasavägiselt kulgenud mängu saatuse otsustava veerandaja keskel, kui seisul 58:56 hoiti kodumeeskonda viis ja pool minutit nullil ning ise tehti selle aja jooksul 10:0 vahespurt.

Külalismeeskonna parimana kogus Kaspar Kuusmaa 20 punkti, viis resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Kevin Baker lisas 17 punkti ja kaheksa lauapalli. Keila ridades pakkus võimsa kaksikduubli Isaiah Thompson, kes kogus 14 punkti ja koguni 19 lauapalli, sealjuures seitse ründelauast. Võõrustajate resultatiivseim oli Ethan Brittain-Watts 19 punktiga.

Viimsi lõpetas võiduga viiemänguliseks veninud kaotusteseeria. Keila Coolbet pole kõigi võistlussarjade peale võidurõõmu saanud maitsta oktoobri lõpust, kui alistati Läti Ülikool. Sellele on järgnenud 11 kaotust. Viimsil on tabelis kolm võitu ja 11 kaotust, Keilal kaks võitu ja kümme kaotust.