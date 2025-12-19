Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära
Rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas, et jaanuari algusesse kavandatud kahevõistluse MK-etapp Saksamaal Schonachis jääb ära.
Reedese pressiteate kohaselt on etapi tühistamise põhjusteks lumepuudus ja ilmaprognoos, mis lubab püsivaid soojakraade.
Schonachi etapp oleks pidanud toimuma 2.-4. jaanuarini ning võistlustules oleksid olnud nii mehed kui ka naised.
Kahevõistlejad naasevad seega jõulupausilt Otepääl, kuhu koguneb maailma paremik võistlema 9.-11. jaanuarini.
