Tiitlikaitsja Arsenali jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

Londoni Arsenali naiskond.
Londoni Arsenali naiskond. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Neljapäeval loositi jalgpalli naiste Meistrite liigas kaheksandik- ja veerandfinaalide vastasseisud.

Alagrupiturniiri neli paremat naiskonda Barcelona, Lyon, Chelsea ja Müncheni Bayern pääsesid otse veerandfinaali.

Esimesena jäi otsepääsmest ilma tiitlikaitsja Arsenal, kes lõpetas alagrupifaasis viiendana ning kohtub sõelmängude avaringis Belgia klubi Leuveniga. Selle paari võitja läheb kaheksa parema seas vastamisi Chelseaga.

Põhiturniiri võitja Barcelona vastaseks veerandfinaalis saab olema kas Madridi Real või Paris FC. Kaheksakordne tiitlivõitja Lyon kohtub kas Wolfsburgi või Torino Juventusega ning Bayerni vastane selgub Madridi Atletico ja Manchester Unitedi vahelisest duellist.

Esimeste sõelmängudega tehakse algust 11. veebruaril. Finaal toimub 23. mail Oslos Ullevaali staadionil.

Toimetaja: Henrik Laever

