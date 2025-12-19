Tiitlikaitsja Arsenal jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu
Neljapäeval loositi jalgpalli naiste Meistrite liigas kaheksandik- ja veerandfinaalide vastasseisud.
Alagrupiturniiri neli paremat naiskonda Barcelona, Lyon, Chelsea ja Müncheni Bayern pääsesid otse veerandfinaali.
Esimesena jäi otsepääsmest ilma tiitlikaitsja Arsenal, kes lõpetas alagrupifaasis viiendana ning kohtub sõelmängude avaringis Belgia klubi Leuveniga. Selle paari võitja läheb kaheksa parema seas vastamisi Chelseaga.
Põhiturniiri võitja Barcelona vastaseks veerandfinaalis saab olema kas Madridi Real või Paris FC. Kaheksakordne tiitlivõitja Lyon kohtub kas Wolfsburgi või Torino Juventusega ning Bayerni vastane selgub Madridi Atletico ja Manchester Unitedi vahelisest duellist.
Esimeste sõelmängudega tehakse algust 11. veebruaril. Finaal toimub 23. mail Oslos Ullevaali staadionil.
The road to Oslo 2026— UEFA Women's Champions League (@UWCL) December 18, 2025
Who is going all the way to the final? #UWCL || #UWCLdraw pic.twitter.com/tj5xJkdc0t
Toimetaja: Henrik Laever