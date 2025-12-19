Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

Reedene võistluspäev algas 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga. Ilves oli poolel maal kümnes ja kaotas seal liidrile Jens Luraas Öftebrole 3,7 sekundiga, kuid 7,5 km vaheajapunktiks langes eestlane 15. kohale (+12,4).

Viimase ringiga andis Ilves veel mitu kohta ära ja tuli üle finišijoone 18. mehena. Kaotust võidu võtnud Öftebrole kogunes 56,3 sekundit.

Öftebro järel lõpetas teisena austerlane Stefan Rettenegger (+9,6). Kuue parema hulka jõudsid veel soomlane Ilkka Herola (+13,0), sakslane Vinzenz Geiger (+13,7), itaallane Aaron Kostner (+25,6) ja norralane Andreas Skoglund (+28,5).

Hüppevõistlus algab kell 14.15. Kui hüppevõistlus jääb mingil põhjusel pidamata, siis kasutatakse proovivooru tulemusi. Ilves hüppas neljapäeval 89 meetrit ja teenis selle ees 114,8 punkti, mis andis proovivoorus 11. koha.

Laupäeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil.