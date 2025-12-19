NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

Traagiline õnnetus leidis aset Eesti aja järgi neljapäeva hommikul. Reutersi allikate sõnul hakkas Biffle'ile kuulunud lennuk veidi pärast õhkutõusu halva ilma tõttu tagasi pöörduma ning lahvatas maandumisel leekidesse.

Kohalikud võimud kinnitasid, et õnnestuses hukkusid 55-aastane Biffle, tema abikaasa Cristina, tütar Emma ja poeg Ryder. Lisaks kaotasid elu Craig Wadsworth ning isa ja poeg Dennis ja Jack Dutton.

Biffle sõitis valdavalt USA populaarseimas kereautode sarjas NASCAR, kus ta debüteeris kõige kõrgemal tasemel 2002. aastal ja saavutas kolm aastat hiljem kokkuvõttes teise koha. 2023. aastal valiti ta NASCAR-i läbi aegade 75 parema sõitja hulka.