X!

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

Autosport
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Autosport

USA-s Charlotte'is toimus neljapäeval traagiline lennuõnnetus, mille tagajärjel hukkus seitse inimest, sealhulgas endine võidusõitja Greg Biffle.

Traagiline õnnetus leidis aset Eesti aja järgi neljapäeva hommikul. Reutersi allikate sõnul hakkas Biffle'ile kuulunud lennuk veidi pärast õhkutõusu halva ilma tõttu tagasi pöörduma ning lahvatas maandumisel leekidesse.

Kohalikud võimud kinnitasid, et õnnestuses hukkusid 55-aastane Biffle, tema abikaasa Cristina, tütar Emma ja poeg Ryder. Lisaks kaotasid elu Craig Wadsworth ning isa ja poeg Dennis ja Jack Dutton.

Biffle sõitis valdavalt USA populaarseimas kereautode sarjas NASCAR, kus ta debüteeris kõige kõrgemal tasemel 2002. aastal ja saavutas kolm aastat hiljem kokkuvõttes teise koha. 2023. aastal valiti ta NASCAR-i läbi aegade 75 parema sõitja hulka.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

13:42

Tiitlikaitsja Arsenali jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

13:00

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:10

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

11:50

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

11:17

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

10:45

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

10:13

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

09:43

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

09:11

Euroliiga liider kaotas Ateenas

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

18.12

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

08:05

TÄNA OTSE | Le Grand Bornandi MK-etapp jätkub meeste sprindisõiduga

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo